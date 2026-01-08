قرار جمهورى بفض دور الانعقاد السادس للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 11:16 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2026، بفض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

ونص القرار، الذي جاء بعد الاطلاع على الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة مجلس النواب، على أن يُفض دور الانعقاد اعتبارًا من يوم الخميس 19 رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 8 يناير سنة 2026 ميلادية.

كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 18 رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 7 يناير سنة 2026 ميلادية.