قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 01:23 مساءً - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه، عن عدد من المناطق لتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن المناطق تشمل: شارع الطحاوية – شارع كامل واصف – شارع عصام الدالي – شارع كافور – شارع ابن الأخشيد – شارع النيل السياحي – شارع الجيزة – شارع أبي أمامة – شارع ابن مروان – شارع السلولي – شارع أمين الرافعي – شارع رفاعة – شارع حسين واصف – هيئة المساحة – شارع ثروت – شارع التحرير – شارع السد العالي.

وأوضحت أن القطع يستمر لمدة 8 ساعات، وذلك اليوم الجمعة الموافق 9 يناير 2026، اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 8 صباح يوم السبت 10 يناير 2026.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن خط المياه قطر 800 مم المغذي لتلك المناطق. وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.