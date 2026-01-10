الأهلي يتقدم على فاركو بثنائية الشحات في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 07:23 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام فاركو بتقدم المارد الأحمر بثنائية نظيفة في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة في أول 20 دقيقة، وأحرز حسين الشحات لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في شباك فاركو، في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

وعزز حسين الشحات لاعب الأهلي تقدم فريقه أمام فاركو، بهدف ثان في الدقيقة 43 من عمر المباراة، واستمر تقدم الفريق الأحمر حتى نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-0.

ويخوض الأهلي مواجهة فاركو بتشكيل مكون من، حمزة علاء في حراسة المرمى، إبراهيم الأسيوطي - أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - محمد شكري في الدفاع، أحمد رضا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - محمد رأفت في الوسط، ونيتس جراديشار في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أشرف داري ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومهند الشامي وإبراهيم عادل وعمر معوض.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي، أحمد دعدور في حراسة المرمى، بابا كار، سيف الإمام، محمد حسين، معاذ أحمد في الدفاع، وليد مصطفى،يوسف جلال، ياسين الملاح، أحمد فؤاد في الوسط، كريم الطيب، أليو بادارا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد شيكا، جابر كامل، محمد عز، محمد سيد، محمود فرحات، رامز مدحت، يوسف عبد الحفيظ، حسام رضا، شوقي الضنين.