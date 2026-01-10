غرفة ملابس منتخب مصر قبل موقعة كوت ديفوار.. هانى يقرأ القرآن وزيزو يتواصل مع ابنتها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 11:16 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة صورا لكواليس غرفة ملابس منتخب مصر فى ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية قبل مباراة كوت ديفوار فى ربع نهائى أمم أفريقيا، وتواجد محمد حمدى مع الفريق فى الملعب رغم الإصابة بالرباط الصليبى لدعم زملائه، بينما حرص محمد هانى على قراءة القرآن كما اعتاد طوال البطولة، بينما حرص أحمد سيد زيزو على التواصل مع أسرته وابنته، حيث يتفاءل بهذا الأمر قبل كل مباراة.



زيزو



غرفة ملابس المنتخب



محمد حمدى بالعكاز



محمد هانى مع المصحف

ودفع حسام حسن بالثلاثى رامى ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد فى قلب الدفاع بجوار محمد هانى وأحمد فتوح على الطرفين الأيمن والأيسر، مع الدفع بالثلاثى مروان عطية وحمدى فتحى وإمام عاشور فى الوسط، وفى الهجوم الثنائى محمد صلاح وعمر مرموش.

جاء التشكيل كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

الهجوم : محمد صلاح - عمر مرموش.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - أحمد عيد - محمد إسماعيل - خالد صبحي - محمود صابر - محمد شحاته - إبراهيم عادل - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد، واستبعد حسام حسن الثنائى محمد صبحى ومحمد حمدى.

ويحضر محمد حمدي لاعب منتخب مصر، مباراة كوت ديفوار المقرر لها التاسعة مساء اليوم -بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب .

وتعرض محمد حمدي لاصابة الرباط الصليبي خلال مباراة بنين في دور الستة عشر ، وفضل حمدى التواجد فى أرض الملعب لمساندة زملائه وتحفيزهم لتحقيق الفوز.

منتخب مصر الأكثر تسجيلا للأهداف فى أمم أفريقيا

ويتصدر منتخب مصر قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا سيطرته الهجومية المستمرة عبر مختلف نسخ البطولة، فيما تشهد النسخة الخامسة والثلاثين المقامة حاليًا في المغرب صراعًا محتدمًا على اللقب مع دخول المنافسة مرحلة الأدوار الإقصائية واقترابها من نصف النهائي.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 181 هدفًا سجلها خلال مشاركته في 27 نسخة سابقة، في رقم يعكس الاستمرارية والقدرة الهجومية الفريدة للمنتخب المصري على مدار عقود من المنافسة القارية، ورغم ذلك، يبقى هذا الرصيد قابلاً للزيادة في النسخة الحالية، بعد أن نجح المنتخب في بلوغ الدور ربع النهائي بتسجيل 6 أهداف حتى الآن، توزعت بين دور المجموعات ودور ثمن النهائي.

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني برصيد 160 هدفًا، في حين يأتي المنتخب النيجيري ثالثًا بـ158 هدفًا، ويليه الكاميرون رابعًا بـ148 هدفًا، فيما يحتل منتخب غانا المركز الخامس برصيد 138 هدفًا.