برشلونة ضد الريال.. تعادل 2-2 في شوط أول ناري بكلاسيكو السوبر الإسباني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 12:34 صباحاً - أنهى فريق برشلونة أحداث الشوط الأول أمام نظيره ريال مدريد متعادلا بنتيجة 2-2، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الجوهرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الاسباني 2025.

وجاء الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 36 بأقدام البرازيلي رافينيا من هجمة مرتدة سريعة وضعها بتسديدة رائعة في شباك الحارس كورتوا.

وفي الدقيقة 45+2 سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التعادل في الدقيقة 45+2، ثم سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف البارسا الثاني في الدقيقة 45+4، قبل أن يسجل جونزالو جارسيا التعادل في الدقيقة 45+6.

تشكيل برشلونة ضد الريال:

ـ حراسة المرمى: خوان جارسيا

ـ الدفاع: كوبارسي – بالدي – إريك جارسيا – كوندي

ـ الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - دي يونج

ـ الهجوم: ليفاندوفسكي – رافينيا – لامين يامال

تشكيل ريال مدريد:

ـ حراسة المرمى: تيبو كورتوا

ـ الدفاع: فيدي فالفيردي، ديان هويسين، أسينسو، ألفارو كاريراس

ـ الوسط: كامافينجا، تشواميني، جود بيلينجهام

ـ الهجوم: أردا جولر، فينيسيوس جونيور، رودريجو

برشلونة ضد الريال

وتأهل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 عقب فوز كاسح على أتلتيك بيلباو بخمسة أهداف دون مقابل، بينما تأهل ريال مدريد بعدما تفوق على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، ليضرب العملاقان موعدًا ناريًا جديدًا على لقب محلي ثمين.

ويُعد نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 الرابع على التوالي بين برشلونة وريال مدريد على اللقب، حيث توج الفريق الكتالوني بلقبين، وحصد الملكي بطولة واحدة.

ويعد كلاسيكو الأحد ثأريًا بالنسبة لكتيبة ريال مدريد، حيث توج برشلونة بطلاً لكأس السوبر الإسباني 2025 بالفوز على الملكي بنتيجة ثقيلة 5-2، بعدما سجل للبارسا لامين يامال هدفًا، وليفاندوفسكي هدفين، ورافينيا هدفين، بينما سجل للملكي كل من كيليان مبابي ورودريجو جويس ثنائية الفريق.

يحمل كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة أهمية خاصة خلال قمة الأحد، ليس فقط لأنه يجمع بين اثنين من أعرق الأندية في العالم، بل لكونه سيمنح أحد الفريقين أول ألقابه في الموسم الحالي محليًا.

ويبحث برشلونة عن تعزيز رقمه القياسي في كأس السوبر الإسباني، حيث يملك 15 لقبًا تاريخيًا، بينما يأمل ريال مدريد في الضغط على غريمه التقليدي وتقليص الفارق في ظل امتلاكه 13 لقبًا.

يسعى ريال مدريد إلى لقبه الأول بقيادة تشابي ألونسو والـ14 في كأس السوبر الإسباني، الرابع منذ اعتماد نظام البطولة الجديد في 2020 بمشاركة أربعة فرق تشمل بطلي الدوري والكأس المحليين ووصيفيهما، بينما يستهدف برشلونة بقيادة هانزي فليك رفع الكأس للمرة الـ16 التاريخية لتعزيز رقمه القياسي.

واستضافت السعودية النسخة الافتتاحية عام 2020 في جدة، ثم انتقل التنظيم إلى الرياض في نسخ 2022 و2023 و2024، قبل العودة إلى جدة في العام الماضي، علمًا أن نسخة 2021 أقيمت في الأندلس بإسبانيا.