تعرف على موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز بدورى أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 09:30 مساءً - يترقب عشاق النادي الأهلي مواجهة قوية تجمع فريقهم بنظيره يانج إفريكانز التنزاني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع المجموعات.

حقق النادي الأهلي، فوزًا غاليًا على يانج إفريكانز التنزاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العربب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا ، سجل هدفي الأهلي محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة (46 و 75)

موعد مباراة الأهلي ويانج إفريكانز

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره يانج إفريكانز التنزاني يوم السبت الموافق 31 يناير، في تمام الساعة الثالثة مساء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج إفريكانز

تذاع مباراة النادي الأهلي ويانج إفريكانز التنزاني عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتصدر مجموعته

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 7 متصدراً مجموعته، بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي الجيش الملكي المغربي في المركز الثالث برصيد نقطتين، ثم شبيبة القبائل الجزائري بنفس الرصيد في المركز الرابع والأخير.