وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 10:23 مساءً -  

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦، إلى العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث من المقرر أن يعقد الوزير عبد العاطي جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

 

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء العلاقات الأخوية التي تربط مصر والأردن، والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

اسماعيل الماحي

