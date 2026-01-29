بعثة الأهلى تغادر إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:34 مساءً - غادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي مطار القاهرة متجهة إلى تنزانيا برئاسة محمد الدماطي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كانت بعثة الأهلي قد تواجدت في مطار القاهرة قبل إقلاع الطائرة بساعتين لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالسفر في المطار.

خاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب مختار التتش مساء أمس الأربعاء، والذي ركز فيه الجهاز الفني علي بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها خلال لقاء يانج أفريكانز لاسيما تلاشي الأخطاء الدفاعية وكيفية مواجهة الضغط الهجومي المتوقع من المنافس علي ملعبه ووسط جماهيره.



قائمة الأهلي في يانج أفريكانز

عقب مران أمس أعلن يس توروب المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي ستسافر الي تنزانيا اليوم والتي ضمت لأول مرة الثنائي الجديد المغربي يوسف بلعمري وعمرو الجزار، بالإضافة إلى عودة محمد شريف بينما يغيب عن اللقاء جراديشار الذي يستعد للرحيل علي سبيل الإعارة.



وجاءت قائمة الأهلي كالتالى



حراسة المرمي.. محمد الشناوي و مصطفي شوبير وحمزة علاء

الدفاع..محمد هاني وأحمد عيد وياسر إبراهيم و عمرو الجزار وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ويوسف بلعمري ومحمد شكري

وسط الملعب.. أليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه.



الهجوم.. محمد شريف ومروان عثمان



تقام مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من دور المجوعات لدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الرابعة من مساء بعد غد السبت.