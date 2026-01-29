الأهلى يتحمل 50% من راتب جراديشار مع نادى أويبست المجرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 02:24 مساءً - ينهي النادي الأهلي إجراءات انتقال السلوفيني جرايشار إلى صفوف نادي أويبست المجري على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جراديشار لم يشارك في لقاء الأهلي الأخير أمام وادي دجلة في الجولة الخامسة عشر بالدوري الممتاز بعد تأكد رحيله عن صفوف الفريق الأحمر إلى النادي المجري.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير أن جراديشار سيرحل إلى صفوف أويبست المجري علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الجاري علي أن يعود بعدها للنادي الأهلي.

وقال شوبير إن الأهلي سيتحمل 50% من راتب جراديشار مع النادي المجري خلال الـ 6 شهور المقبلة، حيث يتقاضي اللاعب خلالها 400 ألف دولار يسدد الأهلي منها 200 ألف دولار ويتحمل النادي المجري نفس القيمة خاصة أن جراديشار يحصل علي 800 ألف دولار في الموسم الواحد.

وقال مصدر بالأهلي إن تأخر رحيل جراديشار عن صفوف الفريق يعود لعدم التعاقد مع مهاجم أجنبي بديل وبعد التأكد من التعاقد مع الأنجولي كوميش الذي سيتم الإعلان عنه خلال ساعات تم السماح بإتمام صفقة إعارة جراديشار.

بعثة الأهلي تغادر القاهرة

من ناحية أخرى غادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي مطار القاهرة متجهة إلى تنزانيا برئاسة محمد الدماطي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالى..

حراسة المرمي.. محمد الشناوي و مصطفي شوبير وحمزة علاء

الدفاع..محمد هاني وأحمد عيد وياسر إبراهيم و عمرو الجزار وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ويوسف بلعمري ومحمد شكري

وسط الملعب.. أليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه.

الهجوم.. محمد شريف ومروان عثمان

تقام مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من دور المجوعات لدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الرابعة من مساء بعد غد السبت.