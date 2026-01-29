إمام عاشور يتخلف فجأة عن رحلة الأهلى إلى تنزانيا.. وهاتفه مغلق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 03:34 مساءً -

تخلّف إمام عاشور لاعب الأهلي عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز السبت المقبل في دروي أبطال أفريقيا، وجاء تخلّف اللاعب عن السفر بشكل مُفاجئ دون إخطار أحداً من مسئولي البعثة.

غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

وقال مصدر في الأهلي، في تصريحات صحفية، إن الأمر مُفاجئ وحاولنا التواصل مع اللاعب خلال الساعات الماضية لكن تليفوناته كانت مُغلقة، موضحاً أن الأمر سيتضح خلال الساعات المقبلة.

وغادرت بعثة الأهلي في التاسعة والنصف من صباح اليوم الخميسن مطار القاهرة متجهة إلى تنزانيا برئاسة محمد الدماطي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب مختار التتش مساء أمس الأربعاء، والذي ركز فيه الجهاز الفني علي بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها خلال لقاء يانج أفريكانز لاسيما تلاشي الأخطاء الدفاعية وكيفية مواجهة الضغط الهجومي المتوقع من المنافس علي ملعبه ووسط جماهيره.

قائمة الأهلي في يانج أفريكانز

عقب مران أمس أعلن يس توروب المدير الفني للأهلي قائمة الفريق في تنزانيا والتي ضمت لأول مرة الثنائي الجديد المغربي يوسف بلعمري وعمرو الجزار، بالإضافة إلى عودة محمد شريف بينما يغيب عن اللقاء جراديشار الذي يستعد للرحيل إلى الدوري المجري علي سبيل الإعارة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالى

حراسة المرمي.. محمد الشناوي و مصطفي شوبير وحمزة علاء

الدفاع..محمد هاني وأحمد عيد وياسر إبراهيم و عمرو الجزار وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ويوسف بلعمري ومحمد شكري

وسط الملعب.. أليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه.

الهجوم.. محمد شريف ومروان عثمان

وبذلك يخرج إمام عاشور من القائمة بعد الظرف الطارئ الذي منعه من السفر مع الفريق دون الكشف عن هذا السبب.

تقام مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من دور المجوعات لدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثالثة من عصر بعد غد السبت بتوقيت القاهرة.