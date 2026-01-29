بدون إمام عاشور ..الأهلي يصل تنزانيا لمواجهة يانج افريكانز في أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 06:30 مساءً -

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى تنزانيا استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني المُقرر لها الثالثة من عصر بعد غداً ، السبت، بتوقيت القاهرة على ملعب الفريق التنزاني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة في التاسعة والنصف من صباح اليوم ،الخميس، على متن طارئة خاصة ويترأس البعثة ، محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي.

ترتيب الأهلي في المجموعة

ويدخل النادي الأهلي مواجهة الغد مُتربعاً على عرش المجموعة برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل وحيد، بينما يحل يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي ويانج في تنزانيا

ويُدير المباراة، طاقم تحكيم كاميروني بقيادة الحكم أنطونيو ماكس كحكم ساحة، يعاونه رودريجو مانيه وفينسنت نجوميه، مع تعيين يانيك أنيس حكماً رابعاً.

قائمة الأهلي في تنزانيا

وضمت قائمة الأهلي في تنزانيا 22 لاعباً وهم : محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، محمد هاني، أحمد عيد، أحمد نبيل كوكا، محمد شكري، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان، عمرو الجزار، ياسين مرعي، المغربي يوسف بلعمري ، المالي أليو ديانج، مروان عطية، التونسي محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو ، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، المغربي أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، مروان عثمان ومحمد شريف.

امام عاشور يتصدر غيابات الأهلي أمام يانج

فيما خرج من القائمة التي سافرت إلى تنزانيا، كلاً من ، أحمد عبد القادر وأشوف داري ومحمد سيحا وكريم فؤاد وحمزة عبد الكريم وهادي رياض والسلوفيني جراديشار الذي رحل إلى الدوري المجري على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي ، كما تخلّف إمام عاشور عن السفر مع البعثة بشكل مُفاجئ قبل إقلاع الطائرة بساعات قليلة.