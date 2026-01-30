الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن البنك الأهلي المصري في الساعة الأخيرة من مساء اليوم الخميس 29 يناير 2026 عن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفي، حيث سجل سعر الدولار 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع، ويظهر ذلك تباينًا ملحوظًا في الأسعار بين البنوك المختلفة، حيث أكد بنك مصر وبنك التجاري الدولي نفس السعر عند 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار نسبي في أسعار الصرف داخل هذه المؤسسات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام يوم الخميس 29 يناير 2026 يسجل تغيرات ملحوظة

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)

البنك الأهلي المصري 46.96 47.06

بنك مصر 46.96 47.06

بنك التجاري الدولي 46.96 47.06

بنك قطر الوطني 46.96 47.06

بنك فيصل الإسلامي 46.96 47.06

مصرف أبوظبي الإسلامي 47.00 47.10

البنك العربي الأفريقي 47.01 47.11

استقرار الأسعار لدى البنوك

تؤكد هذه الأسعار على استقرار نسبي في أسواق الصرف، حيث يظل الدولار محاطًا بمعدل ثابت يجذب الانتباه للمستثمرين والمتعاملين، الأمر الذي يعكس حالة من الثقة في أداء القطاع المصرفي في مصر، وعلى الرغم من التباين البسيط بين بنك وآخر، إلا أن الفروقات تبقى ضمن الحدود الطبيعية,

خلفية السوق

يعتبر الدولار أحد أبرز العملات المتداولة في السوق المحلية، وقد شهدت أسعاره تباينات متفاوتة خلال الفترات الماضية، بينما يمكّن المستوى الحالي من تخطيط الاستثمارات والتحويلات من قبل الأفراد والشركات على حد سواء، إذ تستطيع هذه الأسعار توضيح الأثر المحتمل على المعاملات اليومية للمواطنين,