اعتقالات وهدم منازل .. الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين

انت الأن تتابع خبراعتقالات وهدم منازل .. الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، قرية النويعمة شمالي مدينة أريحا، وقامت بهدم عددا من المنازل والبركسات بحجة عدم الترخيص، وفقاً لمجلس قروي النويعمة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الثلاثاء، عشرة مواطنين فلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات بالاختناق.

وقطع مستوطنون متطرفون عددا من أعمدة الكهرباء بين بلدتي قصرة وجالود جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأوضح الناشط ضد الاستيطان في جنوب نابلس فؤاد حسن، أن مجموعة من المستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود، وقطعوا أربعة أعمدة من شبكة الكهرباء، وتصدى لهم الأهالي في المنطقة.

وداهمت القوات عدة مناطق من محافظة رام الله والبيرة، ونابلس والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، وقامت بعمليات تمشيط في مناطق جنين.

وأكد نادي الأسير ، أن المعتقلين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا، بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات.