الرياض - كتبت رنا صلاح - سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً اليوم الجمعة 30 يناير 2026، حيث توقفت التداولات بسبب العطلة الأسبوعية، وجاء سعر الدرهم في البنك المركزي المصري عند 12.75 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع، بينما حافظ كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على نفس الأسعار، مما يعكس استقرار سوق الصرف في هذه الفترة, ويتوقع استئناف التداولات مع بداية الأسبوع القادم للقيام بالتحديثات اللازمة على أسعار الصرف, ولم تسجل البنوك تغييرات ملموسة في أسعار الصرف في هذه العطلة, مما قد يؤشر إلى اتزان السوق الحالي في مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 30 يناير 2026 تسجل تغيرات جديدة

البنك سعر الشراء سعر البيع

البنك المركزي المصري 12.75 12.79

البنك الأهلي المصري 12.75 12.79

بنك الإسكندرية 12.72 12.76

مصرف أبوظبي الإسلامي 12.80 12.83

بنك البركة 12.75 12.78

بنك قناة السويس 12.74 12.79

أسعار الدرهم في البنوك

استمر سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك الإسكندرية عند 12.72 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع, بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 12.80 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع, مما يعكس استقراراً في الأسعار بين مختلف البنوك وسط توقف التداولات, وكانت هذه الأسعار متماشية مع السوق لكن غير شاملة أي مشتريات كبيرة من العملات الأجنبية.

كما بلغ السعر في بنك البركة 12.75 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع, وفي بنك قناة السويس وصل السعر إلى 12.74 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع, مما يظهر توافقًا بين البنوك الرئيسية في تحديد الأسعار في هذه العطلة, مما يضمن استقرار السوق بشكل عام.

توقعات استئناف التداولات

ستستأنف البنوك العمل يوم الأحد، حيث يتوقع انطلاق التداولات بالشكل المعتاد مع تحديثات محتملة على الأسعار نتيجة للتغيرات في السوق, ومن المعروف أن العطلة الأسبوعية عادة ما تشهد استقرار أسعار العملات, لكن التعاملات اللاحقة قد تشهد دخول عوامل جديدة تؤثر على السوق النقدي.

يظل من المهم متابعة السعر مع بداية الأسبوع لمعرفة أي تغيرات قد تطرأ على أسعار الصرف, مما يساعد المتعاملين في اتخاذ قراراتهم المالية بشكل مدروس, خاصةً في فترة الاستراحة الآنية التي تمر بها السوق.