الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، حيث بلغ سعر الريال 12.49 جنيه للشراء و12.52 جنيه للبيع، وتأتي هذه الأرقام متوافقة مع الأسعار المتداولة في الأيام السابقة، وذلك في ظل العطلة الأسبوعية للبنوك، مما يبرز ثبات السوق بشكل عام

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية وكيفية تداوله في السوق المالية

البنك سعر الشراء سعر البيع

البنك الأهلي المصري 12.45 12.52

بنك مصر 12.45 12.52

بنك الإسكندرية 12.46 12.50

CIB 12.47 12.52

مصرف أبوظبي الإسلامي 12.54 12.56

بنك البركة 12.49 12.51

بنك قناة السويس 12.45 12.53

أسعار الريال السعودي في البنوك المحلية

يظهر التحليل الأخيرة أن سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بلغ 12.45 جنيه للشراء و12.52 جنيه للبيع، كما سجل 12.45 للشراء و12.52 للبيع في بنك مصر، بينما سجل بنك الإسكندرية 12.46 للشراء و12.50 للبيع، مما يعكس توافق الأسعار بين البنوك المختلفة، وقد تم الإشارة إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 12.54 للشراء و12.56 للبيع

تأثير الأسعار على السوق

تمثل هذه الأسعار استقراراً في سوق العملة المصرية، حيث تتجلى ظاهرة ارتفاع الطلب على الريال السعودي في فترات معينة، مما يجعل الأسعار مستقرة أمام الجنيه المصري، وقد يكون لذلك أثر مباشر على المعاملات التجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مع التوقعات باستمرار الحركة التجارية في هذا الاتجاه، حيث لا تتجاوز الفجوة في الأسعار بين البنوك المختلفة تذبذباً بسيطاً.