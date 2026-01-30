الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة، حيث سجل السعر في المتوسط 46.84 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، ويتسم اليوم بتماثل الأسعار في عدة بنوك رئيسية، مما يعكس استقرارًا عامًا في السوق، حيث حافظ البنك الأهلي المصري على سعر 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر نفس الأسعار، في حين قدم بنك الإسكندرية سعر 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في كافة البنوك المصرية تتصدر الأخبار

البنك سعر الشراء سعر البيع

الأهلي المصري 46.88 46.98

بنك مصر 46.88 46.98

بنك الإسكندرية 46.78 46.88

البنك التجاري الدولي 46.85 46.95

مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.03 47.12

بنك البركة 46.85 46.95

بنك قناة السويس 46.88 46.98

تفاصيل الأسعار البنكية

استمر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، وبنك مصر حافظ على السعر نفسه، بينما أعلن بنك الإسكندرية عن سعر 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع، كما سجل البنك التجاري الدولي CIB 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، مما يبرز توازن الأسعار ضمن البنوك الكبرى.

بلغ سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.03 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع، بينما سجلت الأسعار في بنك البركة 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، وأعلن بنك قناة السويس عن سعر 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، ما يعكس حركة مستقرة في سوق الصرف.