الرياض - كتبت رنا صلاح - يستمر سعر الدرهم الإماراتي في الأسواق المالية المصرية في استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 يناير 2026، حيث بلغ سعر الشراء 12.75 جنيهاً بينما سجل سعر البيع 12.79 جنيهاً، تأتي هذه الأرقام بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للجهاز المصرفي الذي يشهد إغلاقاً أسبوعياً، وتشير البيانات إلى وجود ثبات نسبي في أسعار الصرف بين البنوك الكبرى مع احتمالية اختلافات بسيطة

أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الجمعة 30 يناير 2026

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)

البنك الأهلي المصري 12.75 12.79

بنك مصر 12.75 12.79

بنك الإسكندرية 12.72 12.76

مصرف أبوظبي الإسلامي 12.80 12.83

بنك البركة 12.75 12.78

بنك قناة السويس 12.74 12.79

تقييم أسعار الدرهم في البنوك

تظهر الأرقام الجديدة شمولية الأسعار عبر عدد من البنوك المصرية، حيث تساوى سعر الشراء بين كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما شهد بنك الإسكندرية اختلافاً بسيطاً في الأسعار، ففيه كان سعر الشراء أقل ومن المتوقع أن يستمر هذا التنوع في الأسعار ضمن نطاق محدود,

التحولات السعرية عبر الأيام الماضية

تمكن الدرهم الإماراتي من الحفاظ على مستوياته السعرية في مواجهة العملات الأخرى مما يدل على استقرار كبير في سعره، إذ يتوقع أن يظل التباين بين البنوك محدوداً, ويسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر بيع بين البنوك المذكورة مما يعكس الطلب المستمر على هذه العملة خلال الفترة الحالية,

أثر العطلة الأسبوعية على السعر

سجلت الأسعار استقراراً عموماً رغم العطلة الأسبوعية للشبكة المصرفية، ويعكس استمرار سعر الدرهم الإماراتي وجود توازن نسبي في الطلب والعرض من المتعاملين سواء كانوا أفراداً أو شركات, مما يساهم في استقرار السوق ويركز على حاجة المتعاملين لهذه العملة في المعاملات اليومية,

نظرة عامة على السوق المصرفي

تشير المعاملات الحالية إلى أن السوق المصرفي يستمر في توفير خيارات متوازنة للمستثمرين والعملاء، في حين يتوقع أن تبقى الأسعار ضمن مستويات مستقرة في الأسبوع المقبل, قد يساهم هذا التوجه في تعزيز الثقة بين المتعاملين عبر مختلف البنوك,