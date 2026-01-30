الرياض - كتبت رنا صلاح - سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 30-1-2026 استقراراً ملحوظاً، حيث بلغ سعر الشراء 12.49 جنيهاً وسعر البيع 12.52 جنيهاً، وتشير البيانات إلى تغير طفيف في الأسعار بمقدار 6 قروش خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس توازن السوق المصرفية واستقرار التعاملات مقارنة بالفترات السابقة، وفي هذا السياق، يعد هذا السعر مؤشراً على المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

استقرار سعر الريال السعودي في السوق المصرية اليوم الجمعة 30 يناير 2026 عند 12.49 جنيه

البنك سعر الشراء سعر البيع

البنك الأهلي المصري 12.45 12.52

بنك مصر 12.45 12.52

بنك الإسكندرية 12.46 12.50

البنك التجاري الدولي CIB 12.47 12.52

مصرف أبوظبي الإسلامي 12.54 12.56

بنك البركة 12.49 12.51

بنك قناة السويس 12.45 12.53

تفاصيل الأسعار في البنوك المصرية

تظهر أسعار الريال السعودي في البنوك المحلية تفاوتاً طفيفاً، حيث سجل البنك الأهلي المصري 12.45 جنيهاً للشراء و12.52 جنيهاً للبيع، بينما لم يختلف موقف بنك مصر عنbank الأهلي, إذ سجل نفس الأسعار، ما يعكس التنسيق بين البنوك في تحديد أسعار الصرف, كما بلغت أسعار بنك الإسكندرية مستويات مقاربة، حيث سجل 12.46 جنيهاً للشراء و12.50 جنيهاً للبيع.

تحليل أسعار الريال السعودي

يتواصل استقرار سعر الريال السعودي في السوق المصري، بعد فترات من التقلبات، حيث سجل البنك التجاري الدولي 12.47 جنيهاً للشراء و12.52 جنيهاً للبيع، كما يسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى مستوى شرائي بسعر 12.54 جنيهاً، ومع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، من المتوقع أن تستمر الأسعار في هذا النطاق الضيق دون تغييرات ملحوظة.