حمزة عبد الكريم يتابع برشلونة لأول مرة من الملعب قبل الظهور الرسمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 فبراير 2026 11:20 مساءً - خاض فريق برشلونة أتلتيك اليوم، الأحد، مباراته الأولى بعد انضمام الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، عندما واجه تيراسا ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة الإسباني (المجموعة الثالثة).

ويواصل برشلونة أتلتيك مشواره في البطولة وهو يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة، تحت القيادة الفنية للنجم البرازيلي السابق جوليانو بيليتي.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن اللقاء شهد الظهور الأول لكل من حمزة عبد الكريم (18 عامًا) إلى جانب المدافع الهولندي جوينسلي أونستين القادم من نادي جينك البلجيكي، وذلك بقميص برشلونة أتلتيك.

ومن المنتظر أن ينضم إليهما اللاعب باتريسيو باسيفيكو خلال الفترة المقبلة، رغم عدم الإعلان الرسمي عن الصفقة حتى الآن، حيث حرص اللاعبون الثلاثة الذين انضموا خلال سوق الانتقالات الشتوية على متابعة مواجهة فريقهم الجديد أمام تيراسا.

وكان حمزة عبد الكريم قد وصل إلى برشلونة عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية لانضمامه، بعدما وقع عقدًا جديدًا مع النادي الأهلي يمتد حتى عام 2028، مع تضمّن العقد بندًا يمنح برشلونة أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي بنهاية الموسم، دون أن يتحمل النادي الكتالوني أي مقابل مادي نظير الإعارة.

وعبّر حمزة عبد الكريم عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة قائلًا: "إحساس جميل جدًا، أنا فرحان وجاهز، ونفسي أنزل الملعب دلوقتي. إن شاء الله أقدر أقدم حاجة كويسة."

كما وجّه رسالة خاصة لعائلته والجماهير المصرية، قال فيها: "هذه خطوة جديدة ومهمة في مسيرتي، وأنا متحمس لها للغاية. أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية، وأن أنجح في إسعاد كل من يساندني ويثق بي."