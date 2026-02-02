كهربا بدون نادٍ قبل 6 أيام من غلق القيد الشتوي.. 3 أندية رفضت ضم اللاعب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 03:34 مساءً - مازال محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي والقادسية الكويتي السابق، يبحث عن وجهة جديدة بين الأندية المحلية أو العربية، وذلك عقب فسخ تعاقده رسميًا مع نادي القادسية الكويتي بالتراضي بين الطرفين، حيث رفضت 3 أندية ضم اللاعب وهى الاتحاد السكندري، كهرباء الإسماعيلية، والأفريقي التونسي.

سبب رحيل محمود كهربا عن القادسية الكويتى

وجاء قرار رحيل كهربا عن القادسية بعد فترة قصيرة من انضمامه للفريق، في ظل عدم التوصل لاتفاق يُرضي طموحات اللاعب الفنية، ليصبح حرًا في الانتقال لأي نادٍ خلال الفترة المقبلة دون قيود.

كهرباء الإسماعيلية يكشف حقيقة التفاوض مع كهربا

من جهته أكد شريف عابدين، المشرف على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية، أن ما يتردد حول وجود مفاوضات لضم محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية غير صحيح، مشددًا على أن اللاعب نجم كبير، لكن لم تحدث أي مفاوضات رسمية لضمه.

الاتحاد السكندري ينفي التفاوض مع كهربا

تحدث إسلام عادل، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن صفقات زعيم الثغر في الميركاتو الشتوي الجاري، وقال مدير الكرة بزعيم الثغر: "الاتحاد بحاجه لمهاجم قد يكون أجنبي ولم نفاوض الزمالك رسميًا لضم ناصر منسي ولكنه يبقى ضمن المرشحين، من الوارد طرح اسم أحمد حمدي بالانضمام للاتحاد وهذا سوق الانتقالات، مؤكدًا أن كهربا لاعب كبير ولم يطرح تمامًا التعاقد معه".

الأفريقي التونسي يصرف النظر عن التعاقد مع كهربا

ذكرت قناة «نسمة» التونسية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن أحد وكلاء اللاعبين عرض كهربا على إدارة الأفريقي التونسي مقابل راتب منخفض، إلا أن النادي قرر عدم المضي قدمًا في الصفقة، بينما أضافت القناة أن اللاعب بات مطروحًا حاليًا على نادٍ تونسي آخر، غير أن وجود تحفظات تتعلق بسلوكه وماضيه الانضباطي يثير حالة من التردد بشأن التعاقد معه.

وأشارت التقارير إلى أن كهربا يمر بظروف مادية صعبة خلال الفترة الأخيرة، في أعقاب تجربتين لم تحققَا النجاح المرجو، حيث لعب لمدة 6 أشهر مع الاتحاد الليبي، ثم انتقل إلى القادسية الكويتي في أغسطس 2025، قبل فسخ عقده في يناير الجاري، بينما يعد كهربا لاعبًا حرًا في الوقت الحالي، بعدما رحل رسميًا عن القادسية، وسط ترقّب لمستقبله الكروي والوجهة المقبلة في مسيرته الاحترافية.