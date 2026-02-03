الأهلى يكشف أسباب غياب بلعمرى عن القائمة أمام مواجهة البنك الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 01:23 صباحاً - أوضح مسئولو الأهلى، عبر موقع النادي الرسمى، الأسباب الرئيسية وراء استبعاد المغربى يوسف بلعمرى الظهير الأيسر الجديد للفريق للمباراة الثالثة على التوالي.

أسباب غياب يوسف بلعمرى عن مباراة الأهلى والبنك الأهلى

وجاء غياب يوسف بلعمرى بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية، خاصة أنه لم يشارك في المباريات الرسمية منذ فترة، وحرص الدنماركى توروب المدير الفني للفريق على الاجتماع باللاعب، وشرح له وجهة نظره الفنية وحاجته للجاهزية البدنية، تمهيدا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

قائمة الأهلى استعدادا لمواجهة البنك الأهلى

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي المُقرر لها الثامنة من مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتضم القائمة كلاً من:

محمد الشناوي– مصطفى شوبير – حمزة علاء – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – يلسين كامويش – محمد شكري – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – أليو ديانج – أحمد عيد – أحمد سيد زيزو – عمرو الجزار – مروان عثمان – كريم فؤاد – طاهر محمد طاهر – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا.