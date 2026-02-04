60 دقيقة..الأهلي يلعب بلا أنياب هجومية والبنك يحافظ على التقدم بهدف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 12:08 صباحاً - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي والبنك الأهلي المُقامة حالياً بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز والنتيجة تقدم البنك بهدف نظيف.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية من جانب الفريقين ، وإن كانت الخطورة عن طريق الأهلي وسدد تريزيجيه تسديدة قوية مرت بجوار القائم ، بعدها استحوض البنك على مجريات المباراة ونجح مصطفى شلبي في تسجيل الهدف الأول للبنك في الدقيقة 11 بعدما أحسن التعامل مع عرضية جيدة من أحمد مدبولي أودعها شلبي بقدمه في شباك محمد الشناوي.

بعدها حاول الأهلي العودة للمباراة ، وسط دفاع مُحكم من جانب البنك ، وحاول الأهلي استغلال الظهيرين وسدد مروان عطية كرة قوية تصدى لها دفاع البنك.

وأنقذ أحمد رمضان بيكهام مرمى الأهلي من هدف مُحقق للبنك بعدما أخرجها من على خط مرمى الشناوي.

وتعرض أحمد سيد زيزو لإصابة يُغادر على أثرها الملعب وشارك حسين الشحات بدلاً منه ، وتواصل الأداء الهجومي من الفريقين ونال أحمد عيد لاعب الأهلي بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ، واحتسب الحكم محمود ناجي ضربة حرة للبنك وتتحول إلى ضربة ركنية ، ويتواصل الأداء إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم البنك بهدف نظيف.

الشوط الثاني

سيطر الأهلي على بدايات هذا الشوط بحثاً عن إدراك التعادل ، لكن دفاع البنك حرم لاعبي الأحمر من التسجيل في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني.

تشكيل الأهلى

ويخوض الأهلي المباراة ، بتشكيل مكون من : محمد الشناوي وأحمد عيد وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ومروان عثمان.

تشكيل فريق البنك الأهلى

فيما يضم تشكيل البنك الأهلي ، كلاً من : عبد العزيز البلعوطي ،محمود الجزار، داو سيريل، مصطفى دويدار، إسحاق يعقوبو ،سعيدو سيمبوري، أحمد رضا، صلاح بوشامة، مصطفى شلبي، أحمد مدبولي وأحمد أمين أوفا.

على صعيد متصل ،التقى الأهلي مع البنك الأهلي في 11 مباراة سبقة،حقق المارد الأحمر في 5 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وفاز البنك في لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف ، وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلى مع البنك بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

المباراة رقم 20 لـ توروب مع الأهلي

وتعد هذه المباراة رقم 20 للدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، منذ توليه القيادة الفنية للفريق، في أكتوبر من العام الماضي 2025، وخلال 19 مباراة سابقة، خاضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة توروب، نجح الأهلى فى تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة فى 5 لقاءات، وحضر التعادل فى 4 مباريات ، وسجل لاعبو النادي الأهلي، تحت قيادة توروب، 28 هدفا، فيما تلقت شباك الأحمر 18 هدفا.

6 مباريات قارية للمدرب الدنماركي

وعلى الصعيد الأفريقي قاد صاحب الـ55 عاما النادي الأهلي فى 6 مباريات بالمسابقة، حتى الآن، تمكن خلالها من الفوز فى 4 لقاءات وحسم التعادل مباراتين.