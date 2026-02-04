أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي: 5 سنوات مليئة بالذكريات والأحداث

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 05:16 مساءً - أعلن أحمد عبد القادر، صانع ألعاب النادي الأهلي اليوم الأربعاء، انتهاء علاقته بالنادي بعد رحلة استمرت أكثر من خمس سنوات، بعد انتقاله إلى الكرمة العراقي في الانتقالات الشتوية الحالية.

رسالة أحمد عبد القادر

وكتب أحمد عبد القادر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم انتهت علاقتي بالنادي الأهلي بعد رحلة دامت لأكثر من 5 سنوات مليئة بالذكريات والأحداث. شكرًا النادي الأهلي العظيم ورئيسه ولاعبيه ومجلس إدارته، شكرًا جمهور الأهلي، الله الموفق والمستعان".

أحمد عبد القادر إلى الكرمة العراقى

وقع اللاعب على عقود انتقاله رسميًا إلى نادي الكرمة العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بالمكتب الخاص لوكيل أعماله بالقاهرة، وذلك لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بدءًا من يناير الجاري.

وينتهي عقد عبدالقادر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، لكنه رفض تجديد عقده بسبب التفاوت المالي بين العرض المقدم من النادي والمطلوب من اللاعب، حيث عرض الأهلي 17 مليون جنيه للموسم، فيما طلب اللاعب 50 مليون جنيه سنويًا.

وخلال الفترة الأخيرة، خرج عبدالقادر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بشكل واضح بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين في مركزه، ما دفعه للتفكير في الرحيل خلال يناير.

وكانت هناك عدة عروض محلية وخارجية للاعب، كان آخرها عرض الكرمة العراقي الذي دفع 200 ألف دولار لإعارته، بينما كان الأهلي قد طلب 300 ألف دولار للموافقة على رحيله.