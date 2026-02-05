الظهور الأول لـ حمزة عبد الكريم في تدريبات برشلونة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:30 صباحاً - شهد النجم المصري الواعد حمزة عبد الكريم لحظة خاصة في مسيرته، بعدما ظهر لأول مرة بقميص نادي برشلونة الإسباني، عقب أيام قليلة فقط من إتمام انتقاله الرسمي إلى النادي الكتالوني، في خطوة تعكس ثقة كبيرة في إمكاناته ومستقبله.

حمزة عبد الكريم يشارك في تدريبات برشلونة

وسجّل عبد الكريم حضوره الأول خلال مران فريق برشلونة الثاني، الذي أُقيم يوم الأربعاء، حيث لفت الأنظار بحيويته العالية وحماسه اللافت، في محاولة واضحة لترك بصمته سريعاً داخل أسوار أحد عمالقة الكرة الأوروبية.

وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الجاري ضم مهاجم الأهلي المصري على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو المقبل، مع وجود بند يمنح النادي الإسباني أحقية الشراء بنهاية الموسم، ضمن خطة شاملة تهدف إلى صقل وتطوير المواهب الشابة وبناء جيل جديد للمستقبل.