بدء سداد تذاكر الطيران للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 02:20 مساءً - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا الأحد فتح باب سداد قيمة تذكرة الطيران لبرامج حج الجمعيات الأهلية الثلاثة في أحد البنوك الحكومية "مصر، الأهلي ، القاهرة " أو البريد المصري، ويستمر حتى الخميس الموافق 12 فبراير الجاري .

أسعار تذاكر الطيران للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية

وبلغت قيمة تذكرة الطيران للمستوى الأول 58 ألف جنيه، والمستوي الثاني 49 ألف جنيه، والثالث 36 ألف جنيه، ليكون بذلك الفائز بقرعة حج الجمعيات الأهلية قد قام بسداد كافة الرسوم المقررة عليه لأداء الفريضة.

وتنظم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج هذا العام ثلاثة برامج للحج

- مستوى أول .."فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي "

- مستوى ثاني .. "فنادق مصنفة تبعد بمسافة 800 متر من الحرم المكى "

- مستوى ثالث.. "فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكى "