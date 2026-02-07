عصام الشوالي معلقاً على مباراة الأهلى وشبيبة القبائل الجزائري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 03:30 مساءً - يترقب عشاق كرة القدم مباراة النادي الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد حسين آيت أحمد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026.

تمتلك شبكة بي إن سبورت القطرية الحقوق الحصرية لبث بطولة دوري أبطال أفريقيا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، عبر شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sport 2 لإذاعة المباراة المرتقبة بتعليق عربي من خلال التونسى عصام الشوالى.

آخر ظهور للأهلى وشبيبة القبائل الجزائرى

كان آخر ظهور للأهلي في دور المجموعات عندما تعادل خارج أرضه أمام يانج أفريكانز بنتيجة 1/1 ، فيما سقط شبيبة القبائل في الجولة الماضية في فخ الهزيمة بهدف نظيف أمام الجيش الملكي المغربي.

ترتيب الأهلي في مجموعة دورى أبطال أفريقيا

ويحتل الأهلي قمة المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 نقاط بينما يأتي فريق يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي الجيش الملكي في المركز الثالث بينما يحل فريق شبيبة القبائل في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.