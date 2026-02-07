تشكيل الأهلى أمام شبيبة القبائل: بن رمضان أساسيا وشوبير لحراسة المرمى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 10:35 مساءً -

أعلن ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام شبيبة القبائل، والتي تجمعهما مساء السبت على استاد حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي أمام شبيبة القبائل كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، ومروان عطية وإليو ديانج ومحمد علي بن رمضان في الوسط، وأشرف بن شرقي ومحمود تريزيجيه ومروان عثمان في الهجوم.

موعد عودة بعثة الأهلي من الجزائر

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة صباح الأحد، بعد مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر تحرك بعثة الأهلي، إلى مطار هواري بومدين مباشرة عقب المباراة؛ من أجل سرعة إنهاء كافة إجراءات المغادرة والعودة إلى القاهرة.

تاريخ مواجهات الأهلي مع شبيبة القبائل

لعب الأهلي مع شبيبة القبائل خمس مباريات خلال ثلاث موجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كانت كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

المواجهة الأولى كانت في دور المجموعات عام 2006، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين للاشئ أحرزهما أحمد صديق وأسامة حسني، وتعادل الفريقان بالجزائر بنتيجة هدفين لكل فريق أحرز هدفي الأهلي محمد أبو تريكة.

المواجهة الثانية كانت في دور المجموعات عام 2010، فاز شبيبة القبائل بالجزائر بنتيجة هدف للاشئ وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه محمد ناجي جدو.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات هذا الموسم 2025-2026، فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 4-1، أحرز محمود حسن تريزيجيه هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور، ويقام الليلة لقاء العودة بالجزائر.

جدير بالذكر أنه كان مقرراً أن يلتقي الفريقان في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم «بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري» عام 1981، لكن استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أدى لاعتذار النادي الأهلي عن عدم استكمال البطولة، وأكمل شبيبة القبائل مشواره وفاز بالبطولة.

أما عن تاريخ الأهلي مع الأندية الجزائرية في بطولات الأندية الأفريقية المختلفة، فقد لعب الأهلي 29 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز في ثلاث عشرة مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وفازت أندية الجزائر في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 42 هدفاً واستقبلت شباكه 23 هدفاً.