الأهلي يتعادل مع شبيبة القبائل بدون أهداف ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 01:27 صباحاً -

تعادل فريق الأهلي مع شبيبة القبائل بدون أهداف في المبارة التي جمعتهما مساء السبت على استاد حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذه النتيجة ضمن الأهلي التأهل إلى دور الثمانية للبطولة الإفريقية، بعدما وصل إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة فيما جاء الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويانج أفريكانز التنزاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيرا جاء شبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

الشوط الأول

بدأت المباراة بسيطرة من شبيبة القبائل الذي حاول فرض أسلوب لعبه من البداية، وحاول الاستحواذ على اللعب واختراق صفوف الأهلي، وسط حالة من التركيز لاعبي الأهلي، وهدد أيمن محيوس مرمى الأهلي برأسية في الدقيقة العاشرة ولكن مرت أعلى العارضة، واستمر ضغط الفريق الجزائري في محاولة لتسجيل هدف التقدم.

وهدد أيمن محيوس لاعب شبيبة القبائل مرمى الأهلي بفرصة خطيرة في الدقيقة 16 بعدما سدد الكرة ولكن ارتطمت في قدم محمد هاني وتحولت إلى ركنية حيث كان في طريقها إلى المرمى، وأتيحت فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 19 ولعبها مروان عثمان عرضية من الجبهة اليمنى ولكن أبعدها مدافع الشبيبة قبل وصولها إلى تريزيجيه.

وأهدر شبيبة القبائل فرصة خطيرة لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20 بعدما ارتطمت تسديدة محيوس في القائم الأسمن لمرمى مصطفى شوبير، وأضاع محيوس فرصة تسجيل الهدف للمرة الثالثة لفريقه في الدقيقة 23 من عمر المباراة، واستمر ضغط الشبيبة فيما هدد تريزيجيه مرمى بطل الجزائر بتسديدة في الدقيقة 24 ولكن جاءت في يد الحارس.

نشط الأهلي بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة وبدأ الاستحواذ على اللعب نقل الكرات بين خطوط الفريق الجزائري، ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى مرياح، وتعرض تريزيجيه للإصابة بشد العضلة الخلفية في الدقيقة 45 وطلب التغيير لعدم القدرة على استكمال المباراة، واستمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى نهاية الشوط الأول، فيما أجل الأهلي إجراء التغيير الاضطراري إلى بين الشوطين لعدم فقدان فترة من المسموح له بها لإجراء التغييرات.

الشوط الثاني

وأجرى الأهلي تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول طاهر محمد بدلا من تريزيجيه، جاءت أحداث أول ربع ساعة من عمر المباراة متوسطة، ولكن سرعة اللعب ارتفعت وسط محاولات من أصحاب الأرض لتسجيل هدف خاصة من الجبهة اليسرى، ولكن بدون جدوى.

وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 66 بنزول كريم فؤاد وأحمد رمضان بيكهام بدلا من أشرف بن شرقي وأحمد نبيل كوكا، حيث جاء التغييرين لغلق الجبهة اليسرى للفريق الجزائري الذي شن خطورة على مرمى الأهلي، وتم غلق الجبهة بعد نزول كريم فؤاد لمعاونة هاني، فيما أهدر محمد بن رمضان فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 75.

وأجرى الأهلي تغيير رابع في الدقيقة 77 بنزول يلسين كامويش بدلا محمد علي بن رمضان، فيما أنقذ مصطفى شوبير مرماه من استقبال هدف التقدم للشبيبة في الدقيقة 81 بعد إبعاد رأسية لاعب بطل الجزائر، وتحصل الشبيبة على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 84 سددها محيوس ولكن مرت أعلى العارضة.

وأجرى الأهلي تغيير خامس بنزول حسين الشحات بدلا من مروان عثمان في الدقيقة 87، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية المباراة ليتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال وتوديع شبيبة القبائل منافسات البطولة القارية.

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل الأهلي أمام شبيبة القبائل كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، ومروان عطية وإليو ديانج ومحمد علي بن رمضان في الوسط، وأشرف بن شرقي ومحمود تريزيجيه ومروان عثمان في الهجوم.

فيما جاء تشكيل شبيبة القبائل أمام الأهلي كالتالي: جايا مرياح في حراسة المرمى، وشعبان بوكابول، زين الدين بلعيد، محمد أمين مدني، محمد رضا حميدي في الدفاع، ومصطفى رزق الله بوت، آرثر بادا، رياض بودبوز في الوسط، ولحلو أخريب، أيمن محيوس، بلال مسعودي في الهجوم.

موعد عودة بعثة الأهلي من الجزائر

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة صباح الأحد، بعد مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر تحرك بعثة الأهلي، إلى مطار هواري بومدين مباشرة عقب المباراة؛ من أجل سرعة إنهاء كافة إجراءات المغادرة والعودة إلى القاهرة.

تاريخ مواجهات الأهلي مع شبيبة القبائل

لعب الأهلي مع شبيبة القبائل خمس مباريات خلال ثلاث موجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كانت كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

المواجهة الأولى كانت في دور المجموعات عام 2006، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين للاشئ أحرزهما أحمد صديق وأسامة حسني، وتعادل الفريقان بالجزائر بنتيجة هدفين لكل فريق أحرز هدفي الأهلي محمد أبو تريكة.

المواجهة الثانية كانت في دور المجموعات عام 2010، فاز شبيبة القبائل بالجزائر بنتيجة هدف للاشئ وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه محمد ناجي جدو.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات هذا الموسم 2025-2026، فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 4-1، أحرز محمود حسن تريزيجيه هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور، ويقام الليلة لقاء العودة بالجزائر.

جدير بالذكر أنه كان مقرراً أن يلتقي الفريقان في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم «بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري» عام 1981، لكن استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أدى لاعتذار النادي الأهلي عن عدم استكمال البطولة، وأكمل شبيبة القبائل مشواره وفاز بالبطولة.

أما عن تاريخ الأهلي مع الأندية الجزائرية في بطولات الأندية الأفريقية المختلفة، فقد لعب الأهلي 29 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز في ثلاث عشرة مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وفازت أندية الجزائر في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 42 هدفاً واستقبلت شباكه 23 هدفاً.