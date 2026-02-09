أعلى معدلات تشغيل في تاريخه.. مطار القاهرة يستقبل 1397 رحلة جوية خلال 48 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 11:20 مساءً - سجّل مطار القاهرة الدولي يومي السبت والأحد الموافقين 7 و8 فبراير، أرقامًا قياسية جديدة في الحركة التشغيلية، محققًا أحد أعلى معدلات التشغيل في تاريخه، بما يعكس استمرار النمو المتسارع في حركة السفر من وإلى مصر.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات يوم السبت 715 رحلة، نقلت على متنها نحو 108.3 ألف راكب في السفر والوصول.

واستحوذت الرحلات الدولية على النصيب الأكبر من إجمالي التشغيل، بعدد 564 رحلة دولية نقلت 95,374 راكبًا، بواقع 45,567 راكب سفر و47,807 راكب وصول، فيما سجلت الرحلات الداخلية 126 رحلة بإجمالي 12,924 راكبًا، إلى جانب تشغيل 12 رحلة خاصة وبضائع.

وواصل مطار القاهرة أداءه التشغيلي المرتفع في اليوم التالي، الأحد 8 فبراير، مسجلًا 682 رحلة جوية بإجمالي 109.3 ألف راكب، حيث استحوذت الحركة الدولية على النسبة الأكبر من إجمالي التشغيل، بإجمالي 570 رحلة دولية نقلت 100,326 راكبًا بواقع 50,210 راكب سفر و50,116 راكب وصول، فيما بلغت الرحلات الداخلية 88 رحلة بإجمالي 8,903 راكبًا، إلى جانب 10 رحلات خاصة وبضائع.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن هذا النمو المستمر في معدلات التشغيل يعكس كفاءة البنية التحتية وجاهزية المنظومة التشغيلية بمطار القاهرة الدولي، وقدرتها على استيعاب كثافات التشغيل المرتفعة للرحلات والركاب، مع الحفاظ على انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول، وانتظام التشغيل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

ومن جانبه، أكد المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه نظرًا للكثافة التشغيلية المرتفعة، تم رفع مستوى الإجراءات القياسية بكافة القطاعات العاملة على مدار الساعة مما يتناسب مع ارتفاع مستويات التشغيل، إلى جانب التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، وذلك لاستمرار الانسيابية في التشغيل والمحافظة على الكفاءة ومستوى الخدمة.

وأضاف أن شركة ميناء القاهرة الجوي تواصل تنفيذ خطط التطوير والتحديث المستمر للبنية التحتية، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري، بما يعزز المكانة المحورية لمطار القاهرة الدولي باعتباره البوابة الرئيسية لحركة السفر من وإلى مصر، ويدعم قدرته على استيعاب النمو المتزايد في أعداد الرحلات والركاب بكفاءة واحترافية عالية.