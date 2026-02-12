إعلان رسمي جديدة فى عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 01:23 مساءً -

أصبح المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم أحد أبرز صفقات نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث تم التعاقد معه لتعزيز صفوف الفريق الرديف ومنحه فرصة لإظهار موهبته في أجواء أوروبية احترافية، ويعد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا استثمارًا طويل الأمد للنادي الكتالوني، خاصة أن العقد يتضمن بندًا يضمن إمكانية انتقاله الدائم بغض النظر عن مشاركته في المباريات المحددة.

برشلونة يسعى لشراء حمزة عبد الكريم نهائيًا من الأهلي

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية فإن تسجيل حمزة عبد الكريم القادم من النادي الأهلي قد يتطلب تكاليف مرتفعة، مما قد يؤخر ظهوره الأول حتى نهاية مارس، إلا أن الإدارة الرياضية لنادي برشلونة تثق تمامًا في إمكاناته بعد الانطباع الإيجابي الذي تركه خلال التدريبات، مع توقعات كبيرة لمستقبله مع الفريق.

وأفادت الصحيفة بأن ما وُصف بـ"الإجراءات البيروقراطية" سيؤدي إلى تأجيل ظهور المهاجم المصري حمزة عبد الكريم مع برشلونة لمدة قد تصل إلى شهر ونصف على الأقل. ويعود السبب إلى كونه لاعبًا من مصر، الدولة غير المشمولة باتفاقية "كوتونو"، ما يجعل تسجيل اللاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدًا ويستلزم وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات الرسمية.

ويشتمل عقد اللاعب حمزة عبد الكريم على بند يلزم النادي بتفعيل خيار الشراء إذا خاض أكثر من 45 دقيقة في ست مباريات رسمية مع الفريق الرديف، بقيمة تصل إلى 1.5 مليون يورو، قابلة للزيادة حتى 3 ملايين يورو إضافية وفقًا لأدائه المستقبلي.

اللافت أن برشلونة يمتلك الحق في تفعيل البند من جانبه حتى لو لم يشارك حمزة في المباريات المحددة، ما يعكس حرص الإدارة على تأمين موهبته مهما كانت الظروف التنظيمية والتكاليف المرتبطة بتسجيل لاعب أجنبي في الفريق الرديف، ومع ذلك، يُتوقع السماح له بالمشاركة في مباريات مهمة ضمن صفوف الشباب بمجرد إتمام الإجراءات الرسمية.

وأكدت إدارة النادي أن الصفقة لا تقتصر على الانضمام للفريق الرديف فقط، بل تمثل فرصة مستقبلية للاندماج مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد الصيفية المقبلة، وقد أبدى المدربون رضاهم عن أداء اللاعب في التدريبات، ولاحظوا إعجاب زملائه بمهاراته، مما يعزز ثقة الإدارة بأن حمزة عبد الكريم سيكون أحد النجوم الصاعدين في برشلونة خلال السنوات المقبلة.