الأهلى يشكر وزير الداخلية على حضور الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 06:30 مساءً - وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر والتحية إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها الأحد 15 فبراير الجاري باستاد القاهرة.

وعبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة، وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كل عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية.

مروان عثمان يعود لقيادة هجوم الأهلى أمام الجيش الملكى



اقترب مروان عثمان لاعب الأهلي من العودة للمشاركة أساسياً في مباراة فريقه القادمة أمام الجيش الملكي يوم الأحد المقبل، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب مروان عثمان عن المشاركة مع الأهلي في مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري المصري، بعدما فضل الجهاز الفني إراحته من مباراة الدوري، خشية من تعرضه للإجهاد ولعدم افتقداده لفترة طويلة كما حدث مع الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.



فحوصات جديدة لزيزو وتريزيجيه فى الأهلى



يجري الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو لاعبا الأهلي أشعة وفحوصات طبية جديدة الأسبوع المقبل لمعرفة حجم الإصابة ومدى استجابتهما للبرنامج التأهيلي الذي يخضعان له حالياً، حيث يعاني الأول من شد أسفل العضلة الخلفية، فيما يعاني الثاني من شد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية ويغيب الثنائي عن مباريات الفريق الحالية ويتم تجهيزهما للارتباطات المقبلة.