محمد الشناوي: هدفنا الفوز على الجيش الملكي والصعود كمتصدر للمجموعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 06:30 مساءً - أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن فريقه حسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على أن الهدف من مباراة الغد أمام الجيش الملكي هو تحقيق الفوز والصعود كمتصدر للمجموعة.

وأوضح الشناوي، أن الأهلي سيخوض مواجهة الجيش الملكي بروح كل المباريات، بحثًا عن الانتصار وإسعاد الجماهير التى ستكون حاضرة فى المدرجات لدعم الفريق.

وأشار الشناوي إلى أن اللاعبين دائمًا ما يشعرون بالسعادة في وجود الجماهير داخل الملعب، مؤكدًا أن دعمهم يمثل دافعًا كبيرًا للفريق لتقديم أفضل أداء.

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يسير بخطوات مميزة فى البطولة، وأن الهدف الأساسي هو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب المنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي بعد تعادله في الجولة الماضية أمام شبيبة القبائل، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، متقدمًا بفارق نقطة عن الجيش الملكي صاحب المركز الثاني، وأربع نقاط عن يانج أفريكانز صاحب المركز الثالث.

الأهلي حسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الخسارة في لقاء الأحد ستجعله يحتل الوصافة، بينما التعادل سيبقيه على القمة.

وتزداد أهمية اللقاء للضيوف، خاصة أن يانغ أفريكانز سيخوض مواجهة متزامنة على أرضه أمام شبيبة القبائل، ما يجعل حسابات التأهل مفتوحة حتى صافرة النهاية.

ويكفي الجيش الملكي تحقيق التعادل لضمان التأهل إلى ربع النهائي، فيما في حال خسارته وفوز يانغ أفريكانز، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف لحسم هوية المتأهل برفقة الأهلي.