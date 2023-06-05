انت الان تتابع خبر أقوى خلطة سحرية لتبييض البشرة وتفتيح الوجه وتقشير الجسم للعروسة .. بياض فوري من اول استعمال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الفتيات ترغب في أن تكون شكل بشرتها بيضاء ونقية لذلك تقوم يدون تفكير بشراء كريمات مواد كيميائية ومن والتي يحتمل أن تسبب أضرار جانبية، حيث يجب ان تعرف انه يمكنها أن تقوم بعمل كريم طبيعي في المنزل بطريقة مضمونة وآمنة وبأقل تكلفة ممكنة باستعمال كريم بانثيول والنشا

لذا تابع سطورنا التالية كي تتعرف على طرق عمله لتبييض البشرة بياض ملفت خلال دقائق من الاستخدام خطوة بخطوة، ويمكن استخدامه على جميع مناطق الجسم مثل عقل الأصابع والركب والأكواع والرقبة واليدين والرجلين وجميع المناطق التي تعانى من الاسمرار والتي تريدي تفتيحها بطريقة آمنة.

كريم بانثينول والنشا لتبييض البشرة

قبل أن يتم الشروع في صنع الكريم الخاص بتبييض وتفتيح البشرة ينبغي أن تقوم بعمل المقشر وطريقته كما يلي:

نقوم بإحضار نصف طماطم ومعلقة كبيرة من السكر ووضعهما في طبق.

ثم يتم فرك المقشر على المنطقة المراد وضع الكريم فيها لمدة ربع ساعة أو إلى أن يتم التقشير.

و بعد الانتهاء نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

طريقة عمل كريم بانثينول والنشا للتفتيح

المكونات:

ملعقة من النشا كبيرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

طريقة التحضير:

أولا نقوم بوضع ملعقة من النشا و زيت الزيتون وجل الصبار مع كريم بانثينول في طبق وخلطهم جميعا جيدا.

و عند رؤية اختفاء التكتلات وأنه ناعم يتم الانتقال إلى طريقة الاستعمال.

ثم يتم وضع الكريم على كل مكان تريد تفتيحه وتبدأ بفرك الكريم فيه، وتتم هذه الخطوة فبل النوم يوميا وتغسل في صباح اليوم التالي.

وبعد الانتهاء من الاستخدام يحفظ الكريم في علبة محكمة الغلق.

فوائد كريم بانثينول لتفتيح اليدين والرجلين

يقوم بعمل تنظف البشرة بعمق وبطريقة آمنة.

كما يقضي على الميكروبات والجراثيم.

ويقوم بتجديد الخلايا الميتة.

يجعل البشرة ناعمة الملمس.

يجعل البشرة رطبة طبيعيا.

كما يجعل البشرة بلون واحد فهو يعمل على توحيدها.

يعمل علي إخفاء البقع الداكنة التي توجد على البشرة.

كما يخفف من علامات التقدم في العمر التي توجد على البشرة، ويجعل البشرة أكثر إشراق وجمال.