انت الان تتابع خبر جدة تشهد كارثه مروعه! السماء تتحول إلى كثبان رملية ضخمة والهلع يجتاح الجميع.. التقرير العاجل يكشف عن الرعب الذي سيطر على المدينة!تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عاصفة ترابية تجتاح مدينة جدة في السعودية. يظهر الفيديو السماء المليئة بالأتربة والغبار الكثيف، مما أدى إلى تقليل الرؤية على الطرق العامة. وقد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مما قد يتسبب في حدوث سيول وزخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار وتقلل من مدى الرؤية الأفقية.

بوسي هي فنانة مصرية مشهورة ومحبوبة لدى الجمهور. وُلدت في عام 1953 في حي شبرا بالقاهرة. حصلت على شهادة البكالوريوس في التجارة في عام 1977 وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة جدًا في عام 1961. منذ ذلك الحين، قدمت بوسي أعمالًا فنية رائعة وناجحة في مجالات السينما والتلفزيون والمسرح.

تنتمي بوسي إلى عائلة فنية مشهورة في مصر، حيث كان زوجها الراحل النجم الكبير نور الشريف وشقيقتها الفنانة المعتزلة نورا. لديها ابنتان من زواجها السابق مع نور الشريف وهما سارة ومي ويعملان في المجال الفني. تزوجت بوسي من نور الشريف في عام 1972، ولكن انفصلا في عام 2006 بسبب علاقة نور الشريف بممثلة شابة. ولكنهما عادا لبعضهما البعض في عام 2015 وظلت بوسي مع نور حتى وفاته.

إليكم بعض المعلومات الأخرى عن بوسي:

- الاسم الكامل: صافيناز مصطفى محمد قدري.

بوسي هي فنانة مصرية مشهورة، ولدت في القاهرة في 26 نوفمبر 1953، مما يعني أنها تبلغ من العمر الآن 67 سنة. تخرجت بوسي من كلية التجارة، وبدأت مسيرتها الفنية في السبعينيات.

زوج بوسي السابق هو النجم الكبير نور الشريف، ولديهما ابنتان. بوسي تعتبر واحدة من أبرز النجمات في السينما المصرية والعربية، وقد قدمت العديد من الأعمال الناجحة على مدار مسيرتها الفنية.

بوسي هي مسلمة وتعتنق الإسلام، وتفخر بجنسيتها المصرية. لقد حققت بوسي نجاحًا كبيرًا في مجال الفن، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبين في مصر والوطن العربي.