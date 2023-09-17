انت الان تتابع خبر سيدة التوقعات.. ليلى عبداللطيف تبشر بخراب العالم وتثير فزع المصريين ما عدا السعودية والإمارات.. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت اللبنانية ليلى عبداللطيف، المعروفة بلقب "منجمة الأبراج"، أن العام 2023 سيشهد كوارث كبيرة على المستوى العالمي وسيكون عامًا "دمويًا" بشكل عام، وفقًا لما زعمته.

لقد لاقت توقعات ليلى عبداللطيف اهتمامًا واسعًا من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كل عام، على الرغم من أن الكثيرين يشككون في صحة ما تقوله ويعتبرونها مجرد تخمينات وتلاعب بالعقول.

تعتمد ليلى عبداللطيف في توقعاتها على الأحداث الحالية وتحاول ربطها ببعضها، ومع ذلك، فإن هذه التوقعات ليست سوى تخمينات، حيث لا يعلم الغيب إلا الله. وهنا نستدل على المثل الشهير "كذب المنجمون ولو صدقوا"، أي أنه حتى إن تحقق بعض ما ذكروه بالصدفة، فإن هذه الأمور مخالفة لشرع الإسلام ومحرمة.

في ليلة رأس السنة، أذهلت ليلى عبداللطيف، الخبيرة في علم الأبراج، الجمهور على قناة "الظفرة" الإماراتية بتوقعات مروعة للعام 2023 قبل بدايته. وتحدثت عن عام دموي واحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، بالإضافة إلى تحذيرها من وباء قاتل قد يجتاح العالم.

بدأت ليلى عبداللطيف حديثها بنقد دولة الإمارات ورئيسها محمد بن زايد، حيث تتلقى الإمارات دعمًا ماليًا منها، ودليل ذلك هو مشاركتها في ليلة رأس السنة على قناة إماراتية.

توقعت الإعلامية ليلى عبد اللطيف الكوارث والتشاؤم للعالم بأكمله، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشادت بشخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتوقعت للإمارات الخير والازدهار، وكأنها ليست جزءًا من هذا الكوكب الذي تحدثت عنه بأنه سيشهد حروبًا وتدميرًا وخرابًا.

زعمت ليلى عبد اللطيف، التي ظهرت برفقة عدد من نجوم الفن والغناء مثل الراقصة فيفي عبده والمطربة جنات، أن الإمارات ستكون مركزًا لأحداث عربية ودولية مهمة، نتيجة للتطورات التي ستحدث في الساحة العربية.

وأضافت أن هذا الاجتماع سيؤدي إلى تكليف رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بمهمة عربية حساسة وعاجلة، تبدأ في العراق وتمتد إلى سوريا وتنتهي في ليبيا. وأوضحت ليلى عبد اللطيف في تصريحاتها أن هذه المهمة الصعبة للشيخ محمد بن زايد ستكون لها تأثير إيجابي على شعوب هذه الدول، وأن رئيس الإمارات سيحقق التوفيق والنجاح في هذه المهمة الحساسة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات العراقية-الإيرانية.

وتحدثت أيضًا عن قرية إماراتية صغيرة ستصبح حديث الإعلام والعالم، بسبب الاهتمام الكبير بالسياحة في هذه القرية في قلب الإمارات.

وفي مناسبة شهر رمضان، سيقوم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بمبادرة إنسانية للعام الجديد، من خلال إصدار عفو عام عن بعض الشباب السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة، بهدف منحهم فرصة ثانية لتغيير حياتهم نحو الأفضل.

هذه هي توقعات ليلى عبد اللطيف للإمارات في المستقبل، وما ستحققه من تطور ورخاء ونجاح.

فيما يتعلق بلبنان، أطلقت ليلى عبد اللطيف مجموعة من التوقعات التي تشمل شخصيات لبنانية بارزة مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وغيرهم. وأشارت إلى الدور الذي سيلعبونه في المستقبل السياسي والإقليمي.

وتوقعت أن لبنان سيتجاوز جميع الصعوبات التي سيواجهها في عام 2023، بالإضافة إلى استقرار العملة أمام الدولار الأمريكي. ونصحت بشراء الشقق السكنية والأراضي، مشيرة إلى أن لبنان سيصبح واحدًا من أهم مراكز السياحة مثل دبي.

وفي سياق آخر، توقعت وجود حشود غاضبة من الجيش اللبناني بشكل كبير. وقالت إن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون صاحب المبادرات السحرية، بينما سيكون نجيب ميقاتي "عراب المرحلة المقبلة" حسب وصفها.

وسيكون لسمير جعجع لقاءات مع معظم الخصوم السياسيين السابقين، وسيشغل الاعلام لفترة. وتوجد تقارب واتفاق مع حزب الله، وفقًا لادعاءات ليلى عبد اللطيف.

وأضافت: "الرئيس سعد الحريري سيقوم بجولة عربية تبدأ من العاصمة السعودية الرياض وتشمل زيارة مفاجئة إلى لبنان، ولقاءً مع الرئيسين ميقاتي وبري، ولقاءً مع خصم سياسي سيكون مفاجأة". وتوقعت أن يكون موظفو مطار رفيق الحريري الدولي في قلب الحدث، حيث سيشهد المطار فوضى ستنجح جهود رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في حلها وتوصيلها إلى حلول.

وتتوقع أيضًا عودة كثيفة للمهاجرين إلى لبنان وبناء شبكة استثمارات.توقعت الإعلامية ليلى عبد اللطيف وباءً قاتلاً وخطيراً قد يؤدي إلى تداعيات مماثلة لجائحة كورونا. كما توقعت أن بعض المدن ستختفي بين عامي 2024 و2025، وستهاجم حيوانات مفترسة وغريبة البشر.

وعلى الرغم من عدم وجود حرب عالمية ثالثة هذا العام، إلا أنها تتوقع حدوث صراعات خطيرة بين الدول، وخاصة فيما يتعلق بالكوارث الزراعية والأزمات الغذائية.

وتتوقع ليلى عبد اللطيف أن تشهد الإمارات عامًا مليئًا بالازدهار والنمو الاقتصادي غير المسبوق، وأيضًا للسعودية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، الذي حظي بالثناء والمدح من قبلها، وكذلك مع محمد بن زايد. ويرجع السبب وفقًا للنشطاء الساخرين إلى وضوح الأمور.

وتتوقع أيضًا أن تشهد سوريا تحسنًا في أزمات المياه والغذاء والكهرباء، وأن ترتفع أسعار العقارات. وتنبأت بتحقيق تقدم في مجال التكنولوجيا، وتوصل إلى علاج فعال للسرطان، بالإضافة إلى انتشار سلالة جديدة من فيروس الجدري أكثر خطورة.

وتتوقع أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، وستدخل صناعة السيارات الصديقة للبيئة. وأشارت إلى أن مصر ستعلن عن حدث طبي غير مسبوق في عام 2023، بالإضافة إلى إنتاج فيلم أو مسلسل يجسد شخصية الفنان الراحل عمر الشريف وحياة فاتن حمامة.

تتوقع الإعلامية ليلى عبد اللطيف مستقبل نجوم الفن بطريقة مختلفة ومثيرة للاهتمام. وفي تصريحاتها، تنبأت ليلى بظهور الزعيم عادل إمام في الساحة الفنية، مؤكدة بقاء محمد رمضان في مكانته كـ"نمبر وان"، وتوقعت أن يحصل نجم ليفربول الفرعون المصري محمد صلاح على الكرة وبالإضافة إلى ذلك، توقعت ليلى عبد اللطيف عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب للواجهة الفنية وقوة عودتها بعد فترة غياب، ووصفتها بأنها ستعود وتقف على رجليها. وأشارت أيضًا إلى أن الفنان فضل شاكر سيكون خارج مخيم عين الحلوة.

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