انت الان تتابع خبر بعد عمليات التجميل.. ميادة الحناوي تسقط على الأرض خلال حفلتها في السعودية ... وما انكشف من جسدها أصاب الجمهور بالذهول!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نظمت هيئة الترفيه السعودية حفلاً مميزاً بعنوان "ليلة من الزمن الجميل" في مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وقد قدم خلال الحفل كل من المطربين محمد ثروت وعفاف راضي وميادة الحناوي أداءً مميزًا، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وكان للحفل العديد من اللحظات المؤثرة والتي لم يتوقعها الجمهور والمشاهدين. بدأ الحفل بأداء المطرب محمد ثروت، وفاجأنا بصعود نجله إلى المسرح وغناء أغنية "ابن أبويا" له. وكانت هذه اللحظة مليئة بالمشاعر والدموع من الطرفين، وذلك في إطار حفل "ليلة من الزمن الجميل".

وشهد الحفل أيضًا مشهدًا مؤثرًا لمحمد ثروت ونجله، حيث ظهر نجله المخرج أحمد ثروت وهو متكأً على عكاز، مما يشير إلى أنه لم يتعافى بعد من العملية الجراحية التي أجراها في قدمه قبل عدة أسابيع.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم المطرب محمد ثروت من قبل هيئة الترفيه على مشواره الفني المميز.

تم تكريم عفاف راضي في الحفل الذي أقيم مؤخرًا، حيث شاركت والدتها في أغنية ديو تحمل عنوان "تسهر لمين". وكانت هذه المشاركة مفاجأة سارة للجمهور الذي هتف وصفق لهذا الثنائي الرائع. وفي نهاية الحفل، تم تكريم عفاف راضي من قبل هيئة الترفيه بدرع تذكاري وباقة من الورود.

واختتمت الحفل المطربة السورية ميادة الحناوي، التي تعرضت لحادثة غير محمودة عندما كادت أن تسقط أثناء صعودها على المسرح. وأصيبت في قدمها وظلت تسير بصعوبة طوال الحفل.

وتعرضت ميادة الحناوي لانتقادات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم وضوح صوتها في بعض الأغاني وبسبب بعض النشازات في أدائها. ومع ذلك، تم تكريمها في نهاية الحفل من قبل هيئة الترفيه بباقة من الورود ودرع تذكاري.