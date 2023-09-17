انت الان تتابع خبر الحلقة الأوقح على الإطلاق لافجر رجل تزوج دمية ويفعل معها هذا الفعل القذر بشغف كل ليلة.. ومالك مكتبي ينصعق من وقاحة هذا الضيف ويطالب بخروجه من الاستوديو والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تناول الإعلامي السوري المشهور مالك مكتبي في برنامجه الجديد قضايا غريبة وأحداث فريدة من نوعها في الوطن العربي. وفي كل حلقة من البرنامج، يدعو مكتبي ضيوفًا لمناقشة قضايا جديدة من دول مختلفة في الشرق الأوسط. ويثير هؤلاء الأشخاص الغريبون وما يحدث لهم اهتمام الجمهور.

في إحدى الحلقات المثيرة، استضاف مكتبي ضيفًا لبنانيًا يستعبد زوجته ويرفض لها أن تمتلك هاتفًا، ويعتبرها جارية في المنزل. وأثار هذا الموضوع الكثير من الجدل والاستياء لدى المشاهدين. قام مكتبي بتجسيد هذه القضية الصادمة على الهواء من خلال إحضار دمية تشبه زوجة الضيف، ليرسخ فكرة أنها مجرد دمية في المنزل وأنها لا تمتلك أي حقوق أو رأي في الأمور المنزلية. تعرضت الدمية للضرب والإهانة من قبل الضيف دون أي رد فعل منها. وعبر المشاهدين عن استيائهم من هذا السلوك المستفز الذي ينتهك حقوق المرأة ويعكس ثقافة التمييز والاستعباد. ونصح الإعلامي الضيف بأن يتزوج دمية بدلاً من أن يعذب كائنًا بشريًا يحتاج للتعايش والاحترام.