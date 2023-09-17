انت الان تتابع خبر زلزال مدمر يهدد مدينة مصرية بالاستئصال نهائياً... استنفار عاجل لإخلاء السكان وسط تهديد الدمار الفوري. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار الزلزال هلعًا كبيرًا في مدينة مراكش، حيث تسبب في اهتزاز المباني وتحريك الأرض بشكل قوي. وقد خرج السكان من منازلهم وتوجهوا إلى الشوارع بحثًا عن مأوى آمن يحميهم من أي تأثيرات سلبية قد تحدث جراء هذه الهزة.

وسجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في المغرب هذه الهزة الأرضية القوية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. ووفقًا للتقارير، بلغت قوة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر، مما يعتبر قوة كبيرة وقد تسببت في تدمير بعض الممتلكات والمباني في المنطقة.

أصدر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب نشرة إنذارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني تحذر من مركز الزلزال في جماعة إيجيل التابعة لإقليم الحوز. زلزال المغرب أثار الخوف والقلق بين السكان، وأثار السؤال عما إذا كان هناك زلزال متوقع في مصر قريبًا بناءً على ما حدث في المغرب. رد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على هذا السؤال قائلاً: "الزلزال الذي شهدته دولة المغرب في الساعات الأولى من اليوم كان مرعبًا وكبيرًا لأقصى حد بالنسبة للزلازل التي تشهدها المملكة المغربية." أكد القاضي في تصريحات خاصة أن زلزال المغرب اليوم سيكون له توابع داخل الأراضي المغربية، وذلك بسبب كونه زلزالًا كبيرًا، ولكن ستكون قوة التوابع أقل من قوة الزلزال الأصلي. وأشار إلى أن تأثير الزلازل وتكرار التوابع يجعل المباني أكثر عرضة للخطر. وأضاف أنه تم تسجيل عدد من التوابع الزلزالية حتى الآن، حيث بلغ عددها 8، وتراوحت قوتها بين 3 و3.4 درجات ريختر، وكانت التوابع الأقوى بقوة 4.8 درجة ريختر. وجميع هذه التوابع كانت أقل قوة من الزلزال الأصلي الذي حدث.

وأوضح أن التوابع حدثت بعد الزلزال الرئيسي بثمانية دقائق، وتم رصد آخر تابع بقوة 3.3 في الساعة السادسة وخمسين دقيقة بتوقيت وفيما يتعلق بموقف مصر من زلزال المغرب وامكانية تأثرها بأي توابع، أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والزلزال أن المغرب بعيد جدًا عن مصر، حيث يبعد 3262 كيلومترًا غرب مدينة سيوة وأضاف أنه حتى الآن لم يتم رصد أي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها. وبالنسبة لاحتمالية حدوث زلزال كبير مدمر في مصر مثلما حدث في المغرب، أشار رئيس المعهد إلى أن الاحتمالية ضعيفة. ولكنه أوضح أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل، فهي ظاهرة طبيعية. وفقًا لخرائط الشدة الزلزالية التي تتواجد لدى الشبكة القومية لرصد الزلازل، فإن احتمالية حدوث زلزال بسبب زلزال المغرب اليوم في مصر ضعيفة. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن في المغرب مساء أمس الجمعة إلى 632 قتيلاً و329 مصابًا. وأعلنت وزارة الصحة في المغرب يوم السبت أنه تم تسجيل 632 حالة وفاة و329 حالة إصابة حتى الساعة السابعة صباحًا. من بين الحالات المصابة، هناك 51 حالة خطيرة.وناشدت السلطات المغربية المواطنين بسرعة التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ المصابين جراء الزلزال. وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية لمساعدة العالقين وانتشال الضحايا.