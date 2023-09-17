انت الان تتابع خبر اهربوا من البحر.. الفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف تبشر بخراب العالم وتثير فزع المصريين ما عدا السعودية والإمارات.. (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت اللبنانية ليلى عبداللطيف، المعروفة بكونها "منجمة أبراج" مشهورة، أن العام 2023 سيشهد كوارث كبيرة على المستوى العالمي وسيكون عامًا "دمويًا" بشكل عام، وفقًا لادعائها.

تتلقى توقعات ليلى عبداللطيف رواجًا كبيرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كل عام، على الرغم من تأكيد الكثيرين على أن ما تقوله هو كذب ولعب بالعقول ومجرد تخمين لما قد يحدث في المستقبل.

تعتمد ليلى عبداللطيف على الأحداث الحالية وما يشهده العالم من أزمات وتربطها ببعضها، ولكن هذا لا يعدو كونه توقعات، حيث لا يعلم الغيب سوى الله. ونحن نستعين هنا بالمقولة الشهيرة "كذب المنجمون ولو صدفوا"، وهذا يعني أن حتى لو تحقق بعض ما ذكروه بالصدفة، فإنه لا يعتبر دليلاً قويًا. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الأمور مخالفة لشريعة الإسلام ومحرمة.

فاجأت ليلى عبداللطيف، التي تعرف نفسها بأنها خبيرة أبراج، الجمهور في ليلة رأس السنة على قناة "الظفرة" الإماراتية، بتوقعات صادمة للعام 2023 قبل بدايته. حيث تحدثت عن عام دموي واحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، بالإضافة إلى تحذيرها من وباء قاتل قد يجتاح العالم.

بدأت ليلى عبداللطيف حديثها بوصلة نفاق لدولة الإمارات ورئيسها محمد بن زايد، حيث تتلقى الإمارات دعمًا ماليًا منها، وكانت ظهورها في ليلة رأس السنة على شاشة إماراتية دليلاً على ذلك.

ليلى عبداللطيف خربت العالم ما عدا الإمارات وتغزلت بابن زايد ورغم أن معظم توقعاتها للعالم كانت كارثية ومتشائمة إلا أنها توقعت للإمارات الخير والاذهار والنماء، وكأن الإمارات ليست ضمن هذا الكوكب الذي بشرت بأنه سيشهد حروب ودمار وخراب، حسب زعمها.

وزعمت "عبداللطيف" التي ظهرت برفقة عدد من نجوم الغناء والفن بينهم الراقصة فيفي عبده والمطربة جنات، أن الإمارات سترعى مشاهد اجتماع عربي ودولي وذلك بسبب حصول تطورات وأحداث مهمة على الساحة العربية.

وتابعت أنه سوف يصدر عن هذا الاجتماع قرارا بتكليف رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، بالقيام بمهمة عربية "حساسة عاجلة" تبدأ من العراق وتصل إلى سوريا وتنتهي في ليبيا.



واستطردت ليلى عبداللطيف في وصلة مدحها ونفاقها للرئيس الإماراتي أن "هذه المهة الصعبة لابن زايد، سيكون لها أثر طيب وإيجابي عند معظم شعوب هذه الدول، وأن التوفيق والنجاح سيرافق رئيس دولة الإمارات في ههذ المهمة الحساسة،

وخصوصا على الصعيد العراقي ـ

الإيراني."كما تحدثت عن قرية إماراتية صغير "ستصبح حديث الإعلام والعالم وذلك بسبب موجة سياحة لافتة نحو هذه القرية بقلب الإمارات."

وتابعت أنه بمناسبة حلول شهر رمضان سيقوم الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بمبادرة إنسانسة بمناسبة العام الجديد، من خلال إصدار عفو عام عن بعض السجناء الشباب "الغير محكومين بجرائم خطيرة وذلك من أجل إعطائهم فرصة ثانية لتغيير حياتهم نحو الأفضل."هذا ما تتوقعه ليلى عبداللطيف للبنان عام 2023

وفيما يتعلق بلبنان، أطلقت ليلى عبد اللطيف مجموعة من التوقعات التي تشمل شخصيات لبنانية بارزة، مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وغيرهم.

وأشارت إلى الدور الذي سيلعبونه في الفترة المقبلة سياسيًا وإقليميًا. وأشارت أيضًا إلى أن لبنان سيتجاوز جميع الصعوبات التي ستواجهه في عام 2023، بالإضافة إلى استقرار العملة أمام الدولار الأمريكي. ونصحت بشراء الشقق السكنية والأراضي، مشيرة إلى أن لبنان سيصبح واحدًا من أهم مراكز السياحة مثل دبي.

وفي سياق آخر، توقعت وجود تجمعات غاضبة من الجيش اللبناني بشكل كبير. وقالت إن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون له المبادرات السحرية، في حين سيكون نجيب ميقاتي "عراب المرحلة المقبلة" وسيكون له دور بارز ومهمة صعبة بعد انتخاب رئيس جديد للبنان. ومن المتوقع أن يجري سمير جعجع لقاءات مع غالبية الخصوم السياسيين السابقين، وسيكون له تواجد إعلامي لفترة. وتشير المزاعم إلى وجود تقارب واتفاق مع حزب الله، وفقًا لما ذكرته ليلى عبد اللطيف.

وأضافت: "سيقوم الرئيس سعد الحريري بجولة عربية تبدأ من العاصمة السعودية الرياض وتشمل زيارة مفاجئة إلى لبنان، حيث سيجتمع مع الرئيسين ميقاتي وبري وسيجري لقاءًا مع خصم سياسي سيكون مفاجأة."

وتوقعت أيضًا أن يكون موظفو مطار رفيق الحريري الدولي في قلب الحدث، حيث سيشهد المطار فوضى سينجح رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في تسويتها والتوصل إلى حلول. وتتوقع أيضًا عودة كثيفة للمهاجرين إلى لبنان وبناء شبكة استثمارات.

وفي توقعاتها المثيرة للجدل، أعلنت ليلى عبد اللطيف عن احتمالية انتشار وباء قاتل وخطير قد يؤدي إلى تداعيات مشابهة لجائحة كورونا، وذلك في الفترة بين عامي 2024 و2025. وفي نفس السياق، توقعت أيضًا اختفاء بعض المدن وظهور حيوانات مفترسة وغريبة تهاجم الإنسان.

وعلى صعيد الأحداث العالمية، أكدت ليلى عبد اللطيف أنه لا يوجد حرب عالمية ثالثة في العام الحالي، ولكنها توقعت حدوث صراعات ونزاعات عنيفة في بعض الدول، مما يتسبب في اندلاع حروب نيران خطيرة بين الناس. ومن بين هذه الصراعات، تشمل الكوارث الزراعية والأزمات الغذائية التي قد تحدث في بعض الدول.

وفي توقعاتها للدول العربية، أشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن الإمارات ستشهد عامًا مليئًا بالازدهار والنمو الاقتصادي الغير مسبوق. وبالنسبة للسعودية، توقعت أن يزدهر اقتصادها في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، الذي حظي بالثناء والتقدير من قبل ليلى عبد اللطيف. وعزا النشطاء الساخرين هذا الثناء إلى الأسباب المعروفة والواضحة.

وبالنسبة لسوريا، توقعت ليلى عبد اللطيف انفراجًا في الأزمات المائية والغذائية والكهربائية التي تعاني منها البلاد. كما توقعت ارتفاعًا في أسعار العقارات في البلاد.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، توقعت ليلى عبد اللطيف تطورًا كبيرًا في هذا المجال. كما توقعت اكتشاف دواء فعال للسرطان وانتشار سلالة جديدة من فيروس الجدري أكثر خطورة.

وفيما يخص مصر، توقعت ليلى عبد اللطيف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وتدخل عالم إنتاج السيارات الصديقة للبيئة. وأشارت أيضًا إلى إعلان حدث طبي غير مسبوق في العام 2023، بالإضافة إلى إنتاج فيلم أو مسلسل يجسد شخصية الفنان الراحل عمر الشريف وحياة فاتن حمامة.

توقعات ليلى عبداللطيف لنجوم الفن

توقعت الإعلامية ليلى عبداللطيف في المجال الفني ظهور الزعيم عادل إمام، وأن محمد رمضان سيظل في مكانته كـ"نمبر وان"، ونجم ليفربول الفرعون المصري محمد صلاح سيحصل على الكرة الذهبية.

كما توقعت أن شيرين عبدالوهاب "أكيد هترجع تقف على رجليها" حسب وصفها، والفنان فضل شاكر خارج مخيم عين الحلوة، تقول ليلى عبداللطيف.