انت الان تتابع خبر العراف المجنون بتوقعاته ميشال حايك يُصيب مجدداً: ماذا قال عن إعصار ليبيا؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت ليبيا مؤخرًا لكارثة طبيعية مدمرة، حيث تسبب إعصار "دانيال" في فيضانات واسعة النطاق وانهيارات طينية خطيرة. وقد أودى هذا الإعصار بحياة أكثر من ألفي قتيل، وتسبب في تدمير المنازل والطرق والجسور.

تم إعلان حالة الطوارئ في ليبيا، وأغلقت المدارس والمؤسسات العامة، وفرضت السلطات حظر التجوال. كما تم إغلاق أربع محطات نفط رئيسية مؤقتًا، مما يعد ضربة قوية للاقتصاد الليبي.

وفيما كان العالم يشهد هذه الكارثة، تنبأ الفلكي اللبناني ميشال حايك بما سيحدث في ليبيا خلال عام 2023. وقد صدقت توقعاته بشكل مدهش، حيث تحقق ما تنبأ به بالفعل.

فقد أشار حايك في توقعاته إلى أن ليبيا ستغرق وأن السواحل الليبية لن تكون خشبة خالص. وهذا ما حدث بالفعل، حيث غمرت المياه العديد من المناطق الساحلية في ليبيا وتسببت في دمار هائل.

وتنبأ أيضًا حايك بأن طرابلس ستصبح قبلة العالم، وسيكون للسعودية وزن كبير في ليبيا. وقد بدأت هذه التوقعات تتحقق بالفعل، حيث يتزايد الاهتمام الدولي بليبيا وتزداد العلاقات بين ليبيا والسعودية.

وأخيرًا، تنبأ حايك بأن عبدالمجيد الدبيبة سيقلب الساحة الليبية بشكل كبير. وهذا أيضًا ما حدث، حيث يلعب الدبيبة دورًا هامًا في الساحة السياسية في ليبيا ويسعى جاهدًا لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.