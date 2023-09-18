انت الان تتابع خبر سعودية تطلب الطلاق بعد 5 أشهر فقط من الزفاف وعندما سالها القاضي عن السبب كان الجواب الصادم للغاية.!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سعودية تقدم طلباً للطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية، بسبب خلافات مستمرة نشأت بينها وبين زوجها بسبب استخدامها لتطبيق وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، قدمت الزوجة طلب الطلاق بسبب اعتراض زوجها على استخدامها لتطبيق "سناب شات". وأوضحت في دعواها أن زوجها تدخل في حياتها الشخصية ومنعها من استخدام "سناب شات" للإعلانات.

وأفادت المواطنة أنها تزوجت منذ خمسة أشهر وأن زوجها كان يعلم بذلك من البداية، ولم يشترط عليها في عقد الزواج عدم التصوير. وأعربت عن رغبتها في إنهاء الحياة الزوجية بينهما وفقًا لصحيفة "الوطن".

وأشارت المواطنة إلى أنها ترغب في الانفصال عن زوجها بسبب سلوكه الذي يتمثل في الشتم والتذمر منها أثناء تصويرها لأي إعلان تجاري. وتمكنت في النهاية من الحصول على الطلاق بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.