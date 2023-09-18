انت الان تتابع خبر كريم النشا الابيض والخل يحول البشرة المظلمة إلى بياض ويزيل الندوب بدون جلسات ليزر باهظة اكتشفي سر جمالك واشعري بالثقة كالثلج!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وصفة كريم النشا والخل هي واحدة من أكثر الوصفات الطبيعية فعالية وسرعة في تفتيح البشرة والجسم. فقد أثبت الخل قدرته الرهيبة على تفتيح البشرة بطريقة سريعة ومضمونة، ويعمل على التخلص من التصبغات والكلف وآثارها وحروق الشمس. ولذلك، فإنه يعتبر فعالًا جدًا ويعطي نتائج فورية ومجربة.



لتحضير هذا الكريم الرائع، تحتاج إلى بعض المكونات البسيطة، وهي كالتالي:

- ثلاثة ملاعق من الصابون المبشور.

- ملعقتين كبيرتين من النشا.



- ثلاثة ملاعق من الخل الأبيض.

قم بمزج جميع المكونات جيدًا حتى تحصل على مزيج متجانس. ثم ضع الكريم على البشرة والجسم ودلكه بلطف لمدة 5-10 دقائق. اترك الكريم على البشرة لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسله بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذا الكريم مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.



يمكن الاستمرار في استخدام هذا الكريم لفترة طويلة دون أي آثار جانبية، حيث إنه يعتمد على مكونات طبيعية وآمنة للبشرة. ومع استخدام منتظم، ستلاحظ تحسنًا واضحًا في لون ومظهر بشرتك.



من الجدير بالذكر أن هذه الوصفة ليست مناسبة للأشخاص الذين يعانون من تهيج البشرة أو الحساسية تجاه أحد المكونات. لذا يُنصح بإجراء اختبار بسيط على جزء صغير من البشرة قبل استخدام الكريم على الوجه بأكمله.

بعد ذلك، سنقوم بإضافة زيت الورد ومسحوق الخبز إلى الوعاء وسنقوم بتحريك المكونات بشكل جيد حتى تتجانس. ثم، سنضع الوعاء في الميكروويف لمدة 30 ثانية حتى يسخن الخليط.

بعد ذلك، سنخرج الوعاء من الميكروويف وسنقوم بتحريك الخليط بشكل جيد حتى يتجانس ويصبح لدينا كريمة. سنقوم بوضع الكريمة في علبة محكمة الغلق وسنتركها لتبرد لمدة 24 ساعة قبل استخدامها.

وبهذا، تكون الكريمة الوردية جاهزة للاستخدام في العناية بالبشرة.

تعتبر هذه الوصفة سهلة التحضير وتحتاج إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

يمكن استخدام الكريمة الوردية لترطيب البشرة وتغذيتها، كما يمكن استخدامها كقناع للوجه لتفتيح البشرة وتنظيفها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الكريمة الوردية لتقليل التجاعيد وتحسين مظهر البشرة.

استخدمي هذه الوصفة السهلة والطبيعية للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

بعد ذلك، قم بوضع النشا والزيت ومسحوق الخبز في وعاء وقم بتحريكهم جيدًا حتى يمتزج الخليط ويصبح لدينا قوام كريمي ناعم.

يمكن وضع الكريمة في برطمان زجاجي محكم الغلق وتخزينه في الثلاجة حتى الاستخدام. ثم، يتم تطبيق الكريمة على البشرة بشكل منتظم.

لدينا خطوات تطبيق الكريمة على البشرة والجسم بطريقة سريعة وفعالة وهي كما يلي:

أولاً، قم بغسل البشرة والجسم جيدًا بالماء الدافئ حتى تتفتح المسامات جيدًا.

بعد ذلك، قم بوضع الكريمة على البشرة والجسم وقم بتوزيعها جيدًا بحركات دائرية.

ثم، اترك الكريمة على البشرة لمدة عشر دقائق وعلى الجسم لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يجف الكريمة تمامًا.

بعد ذلك، قم بفرك الكريم من على البشرة بحركات دائرية خفيفة ويفضل استخدام لوفة مغربية لفرك الجسم والتخلص من أي تصبغات داكنة.

بعد ذلك، اغسل وجهك وجسمك جيدًا باستخدام الماء الدافئ ثم الماء البارد.

بمجرد أن تجف البشرة والجسم، استخدم كريم الترطيب المفضل لديك لترطيبهما بشكل جيد.

يُفضل استخدام هذا الكريم مرة واحدة في الأسبوع، ويُنصح باستخدامه في الليل قبل النوم لتجنب التعرض للشمس بعد استخدام الكريم. يجب مراعاة طريقة الاستخدام وطريقة التجهيز لتحقيق نتائج فعالة ومضمونة.