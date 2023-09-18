انت الان تتابع خبر مكون جهنمي مذهل لايخلوا منه اي منزل ضعه في قهوتك لخفض مستويات السكر في الدم.. وداعا للانسولين !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - إذا كنت أحد الأشخاص الذين لا يستطيعون بدء يومهم دون تناول فنجان من القهوة، يمكنك إضافة عنصر مدهش إلى قهوتك لخفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي.

يشرح خبير التغذية الدكتور بن شوف في مقابلة مع She Finds، أنه من مصلحتك وضع قليل من القرفة في قهوتك للمساعدة. تعطي المشروب طعمًا حارًا ورائعًا، حيث أن التوابل لا تحلي القهوة ولكنها ستكون مفيدة جدًا لمستويات السكر في الدم.

يؤكد الدكتور بن شوف أن "القرفة مكون متعدد الاستخدامات تم استخدامه بنجاح كعلاج مساعد لمرض السكري من النوع 2 والأمراض الأيضية من خلال تحسين إدارة نسبة السكر في الدم".

ويوضح اختصاصي التغذية أيضًا أن القرفة من التوابل التي بمجرد أن يمتصها الجسم عن طريق الطعام، يكون لها دور مشابه جدًا لدور الأنسولين لأنها "ستساعد هرمون الأنسولين وحساسية مستقبلاته على إدارة مستويات السكر في الدم بشكل أفضل في الجسم" فهو يجعل قهوتك مشروبًا رائعًا لخفض نسبة السكر في الدم ودرء الرغبة الشديدة الناتجة أثناء الصباح.

القرفة، نصيحة لتنظيم نسبة السكر في الدم في الانخفاض حسب رغبتك!

تم تأكيد فوائد القرفة على مستويات السكر في الدم من خلال الدراسات المنشورة في مجلة جمعية الغدد الصماء. وتوضح هذه الدراسات أن القرفة لها خصائص مماثلة لخصائص الأنسولين، وليس فقط عند تناولها في الجسم. لذا، يمكن استخدام القرفة كتوابل مضادة لارتفاع نسبة السكر في الدم في المشروبات أو الأطعمة الأخرى بدلاً من استخدامها في القهوة الصباحية أو إذا لم يكن لديك الرغبة في تناولها بشكل مباشر بسبب طعمها الحار.

يمكن إضافة القرفة إلى جميع أنواع الحلويات مثل الكعك والزبادي، وحتى الفواكه المقطعة. فالقرفة تتناسب بشكل رائع مع التفاح على سبيل المثال. وإذا كنت لا تحب الحلويات، يمكن استخدام التوابل في تتبيل اللحوم أو تحسين مذاق الخضار المهروسة بدون أي مشكلة.