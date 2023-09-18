انت الان تتابع خبر ابهري جوزك ودلعيه النهاردة .. ضعي زيت الزيتون ععلي مسامير القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تهتم النساء والفتيات بجمالهن دائمًا، من خلال الاهتمام ببشرتهن وشعرهن وجسمهن. يقوم بعض النساء بزيارة صالونات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، ولكن في الفترة الأخيرة أصبحن أكثر اهتمامًا بالخلطات الطبيعية بدلاً من زيارة صالونات التجميل. ويعتبر استخدام الخلطات الطبيعية غير مكلف وتتوفر جميع المكونات في كل منزل. وفي هذا المقال، سنقدم لكم وصفة طبيعية للقرنفل مع زيت الزيتون.

فوائد وضع القرنفل مع زيت الزيتون

يحمل زيت الزيتون العديد من الفوائد الصحية عند استخدامه على الشعر أو الجسم أو تناوله كطعام. ومن ناحية أخرى، يحمل القرنفل فوائد عديدة للشعر. عندما نجمع هاتين المكونتين معًا، ستحصل على نتائج مذهلة، وهي كالتالي:

- حماية الشعر من التساقط

- تحسين الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر

- الحفاظ على صحة الشعر ومنع تلفه

- ترطيب الشعر بشكل كامل

- التخلص من القشرة

- الحصول على نعومة ولمعان الشعر

كيفية تحضير خلطة القرنفل وزيت الزيتون

المكونات المطلوبة:

- 1/4 كوب زيت الزيتون

- 1 ملعقة طعام زيت القرنفل

- علبة أو زجاجة بلاستيكية لتخزين الخلطة

- وعاء لخلط المكونات

طريقة التحضير:

من الضروري أن تقومي في البداية بوضع جميع المكونات المطلوبة في وعاء مناسب. بعد ذلك، يجب أن تضعي الوعاء فوق ماء ساخن حتى يتم تسخين الخليط. بمجرد أن يصبح الخليط دافئًا، يمكنك وضعه على فروة رأسك وشعرك. يجب أن تتركي الخليط على شعرك لمدة ثلاث ساعات قبل أن تقومي بغسله جيدًا. يُنصح بتكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع.