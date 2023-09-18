بعد عاصفة (دانيال)سنشهد زلازل وهطول أحجار نارية من السماء .. العراف ’’ميشال حايك‘‘ يصعق الجميع بتوقعات دامية و يبشر بـ نهاية العالم بصورة استثنائية مؤلمه

انت الان تتابع خبر بعد عاصفة (دانيال)سنشهد زلازل وهطول أحجار نارية من السماء .. العراف ’’ميشال حايك‘‘ يصعق الجميع بتوقعات دامية و يبشر بـ نهاية العالم بصورة استثنائية مؤلمهوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ميشال حايك هو فلكي لبناني مشهور، وهو واحد من أبرز الخبراء في مجال علم الفلك وتوقعات الزلازل. وُلد في لبنان ودرس الفلك في الجامعة اللبنانية. حصل على شهادة الدكتوراه في الفلك وعمل في العديد من المراصد الفلكية حول العالم قبل أن يستقر في لبنان ويبدأ مسيرته المهنية.

الفلكي اللبناني ميشال حايك، الذي يُعتبر واحدًا من أبرز الشخصيات في مجال التنبؤات الفلكية، قد أثار الكثير من الجدل واللغط حول توقعاته السنوية التي يُطلقها في شهر ديسمبر من كل عام، استعدادًا لبداية العام الجديد. يعود تاريخ ميشال حايك في مجال التنبؤات إلى عام 1985، وقد أُطلق عليه لقب "نوستراداموس العرب"، نسبةً إلى العالم الشهير الذي تنبأ بأحداث مستقبلية بشكل دقيق.