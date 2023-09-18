انت الان تتابع خبر بعد تحقق إعصار دانيال الفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف تفتح الاوراق وتبشر بخراب العالم وتثير فزع المصريين ما عدا السعودية والإمارات.. فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعتمد ليلى عبداللطيف في توقعاتها على الأحداث الحالية وتربطها ببعضها، ومع ذلك، فإن هذه التوقعات ليست سوى تخمينات، حيث لا يعلم الغيب إلا الله. وهنا نستدل على المثل الشهير "كذب المنجمون ولو صدقوا"، أي أنه حتى إن تحقق بعض ما ذكروه بالصدفة، فإن هذه الأمور مخالفة لشرع الإسلام ومحرمة.

فاجأت ليلى عبداللطيف، التي تعتبر نفسها خبيرة في علم الأبراج، الجمهور في ليلة رأس السنة على قناة "الظفرة" الإماراتية، بتوقعات مروعة للعام 2023 قبل بدايته. وتحدثت عن عام دموي واحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، بالإضافة إلى تحذيرها من وباء قاتل قد يجتاح العالم. بدأت ليلى عبداللطيف حديثها بنقد دولة الإمارات ورئيسها محمد بن زايد، حيث تتلقى الإمارات دعمًا ماليًا منها، ودليل ذلك هو مشاركتها في ليلة رأس السنة على قناة إماراتية. كانت ليلى عبداللطيف تتوقع الكوارث والتشاؤم للعالم بأكمله، باستثناء الإمارات. وقد أشادت بابن زايد، وتوقعت للإمارات الخير والازدهار، وكأنها ليست جزءًا من هذا الكوكب الذي تحدثت عنه بأنه سيشهد حروبًا وتدميرًا وخرابًا.

زعمت ليلى عبداللطيف، التي ظهرت برفقة عدد من نجوم الفن والغناء مثل الراقصة فيفي عبده والمطربة جنات، أن الإمارات ستكون مركزًا لأحداث عربية ودولية مهمة، نتيجة للتطورات التي ستحدث في الساحة العربية.

أشارت الإعلامية ليلى عبد اللطيف إلى أن الاجتماع القادم في الإمارات سيكون حاسمًا في تحديد مستقبل المنطقة العربية. ومن المتوقع أن يتم تكليف رئيس الإمارات محمد بن زايد بمهمة حساسة وعاجلة للغاية، وهي حل الأزمات في العراق وسوريا وليبيا.

وأكدت ليلى عبد اللطيف أن هذه المهمة الصعبة لن تكون سهلة، ولكنها متفائلة بأن رئيس الإمارات سيحقق التوفيق والنجاح فيها. ومن المتوقع أن يكون لهذه المهمة تأثير إيجابي على شعوب هذه الدول، وبالأخص فيما يتعلق بالعلاقات العراقية-الإيرانية.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف أيضًا عن قرية صغيرة في الإمارات ستشهد تطورًا كبيرًا في السياحة. ومن المتوقع أن تصبح هذه القرية محطة جذب سياحي رئيسية في الإمارات، وستكون حديث الإعلام والعالم. وفي شهر رمضان المبارك، سيقوم الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بمبادرة إنسانية للعام الجديد. سيتم إصدار عفو عام عن بعض الشباب السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة، بهدف منحهم فرصة ثانية لتغيير حياتهم نحو الأفضل.

توقعت ليلى عبداللطيف أن الإمارات ستشهد تطورًا ورخاءًا ونجاحًا في المستقبل. وستلعب دورًا هامًا في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة العربية. وفيما يتعلق بلبنان، قدمت ليلى عبداللطيف مجموعة من التوقعات التي تشمل شخصيات سياسية بارزة في البلاد. وتوقعت أنهم سيلعبون دورًا هامًا في المستقبل السياسي والإقليمي. وأشارت إلى أن لبنان سيتجاوز جميع الصعوبات التي سيواجهها في عام 2023، وسيستعيد استقرار العملة أمام الدولار الأمريكي. ونصحت بشراء الشقق السكنية والأراضي في لبنان، مشيرة إلى أنه سيصبح واحدًا من أهم مراكز السياحة في المنطقة، مثل دبي. في سياق آخر، توقعت الإعلامية ليلى عبد اللطيف وجود حشود غاضبة من الجيش اللبناني بشكل كبير. وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون صاحب المبادرات السحرية والحلول السريعة للأزمات، في حين سيكون نجيب ميقاتي "عراب المرحلة المقبلة" حسب وصفها. ومن المتوقع أن يجري سمير جعجع لقاءات مع معظم الخصوم السياسيين السابقين، وسيشغل الاعلام لفترة طويلة. وتوجد تقارب واتفاق مع حزب الله، وفقًا لادعاءات ليلى عبد اللطيف.

وأضافت الإعلامية: "من المتوقع أن يقوم الرئيس سعد الحريري بجولة عربية تبدأ من العاصمة السعودية الرياض وتشمل زيارة مفاجئة إلى لبنان، حيث سيعقد لقاءً مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وسيتفاجأ الجميع بلقاءٍ مع خصم سياسي". ومن المتوقع أن يكون موظفو مطار رفيق الحريري الدولي في قلب الحدث، حيث سيشهد المطار فوضى كبيرة ستنجح جهود رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في حلها وتوصيلها إلى حلول. كما يُتوقع عودة كثيفة للمهاجرين إلى لبنان وبناء شبكة استثمارات قوية.

توقعت الإعلامية ليلى عبد اللطيف أيضًا وباءً قاتلاً وخطيرًا قد يؤدي إلى تداعيات مماثلة لجائحة كورونا. وتوقعت أن بعض المدن ستختفي بين عامي 2024 و2025، وستظهر حيوانات مفترسة وغريبة على البشر.

وعلى الرغم من عدم وجود حرب عالمية ثالثة هذا العام، إلا أنها تتوقع حدوث صراعات خطيرة بين الدول، وخاصة فيما يتعلق بالكوارث الزراعية والأزمات الغذائية.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن تشهد الإمارات عامًا مليئًا بالازدهار والنمو الاقتصادي غير المسبوق، وأيضًا للسعودية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، الذي حظي بالثناء والمدح من قبلها، وكذلك مع محمد بن زايد. ويرجع السبب وفقًا للنشطاء الساخرين إلى وضوح الأمور.

توقعت الإعلامية ليلى عبداللطيف أن سوريا ستشهد تحسنًا في أزمات المياه والغذاء والكهرباء، وسيشهد ارتفاعًا في أسعار العقارات. كما تنبأت بتقدم التكنولوجيا واكتشاف علاج فعال للسرطان، بالإضافة إلى انتشار سلالة جديدة من فيروس الجدري أكثر خطورة. وأشارت ليلى عبداللطيف إلى أن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، وستدخل صناعة السيارات الصديقة للبيئة. وتوقعت أن تعلن مصر عن حدث طبي غير مسبوق في عام 2023، بالإضافة إلى إنتاج فيلم أو مسلسل يروي قصة الفنان الراحل عمر الشريف وحياة فاتن حمامة.

وتوقعت ليلى عبداللطيف مستقبل نجوم الفن بطريقة مثيرة للاهتمام، حيث تنبأت بظهور الزعيم عادل إمام في الساحة الفنية واستمرار محمد رمضان في مكانته كـ "نمبر وان". كما توقعت أن يحصل نجم ليفربول المصري محمد صلاح على الكرة الذهبية.

وبالإضافة إلى ذلك، توقعت ليلى عبداللطيف عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب للواجهة الفنية وقوة عودتها بعد فترة غياب، ووصفتها بأنها ستعود وتقف على رجليها. وأشارت أيضًا إلى أن الفنان فضل شاكر سيكون خارج مخيم عين الحلوة.