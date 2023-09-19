انت الان تتابع خبر بعد حدوث عاصفة (دانيال المدمر)سنشهد زلازل وهطول أحجار نارية من السماء .. العراف ميشال حايك يصعق الجميع بتوقعات دامية و يبشر بـ نهاية العالم بصورة استثنائية مؤلمه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ميشال حايك هو عالم فلك لبناني مشهور ومحترف، واحد من أبرز الخبراء في مجال علم الفلك وتوقعات الزلازل. وُلد في لبنان ودرس الفلك في الجامعة اللبنانية.

حصل على شهادة الدكتوراه في الفلك وعمل في العديد من المراصد الفلكية المرموقة حول العالم قبل أن يستقر في لبنان ويبدأ مسيرته المهنية.

يُعتبر الفلكي اللبناني ميشال حايك واحدًا من أبرز الشخصيات في مجال التنبؤات الفلكية، وقد أثار الكثير من الجدل واللغط حول توقعاته السنوية التي يُطلقها في شهر ديسمبر من كل عام، استعدادًا لبداية العام الجديد.

تاريخ ميشال حايك في مجال التنبؤات يعود إلى عام 1985، وقد أُطلق عليه لقب "نوستراداموس العرب"، نسبةً إلى العالم الشهير الذي تنبأ بأحداث مستقبلية بشكل دقيق.