انت الان تتابع خبر صلوا بخشوع وودعو احبابكم: تنبؤات ميشال حايك المخيفة والمرعبة تحققت.. مركز الفلك الدولي يعلن عن تهديد خطير يقترب من الأرض ويؤكد الفاجعة الوشيكة؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن مركز الفلك الدولي يوم السبت الماضي عن مرور كويكب صغير يسمى "2023 DZ2" بالقرب من الأرض. يبلغ قطر الكويكب 70 مترًا ومن المتوقع أن يحدث ذلك في ساعات المساء على مسافة أقرب من القمر. سيكون الكويكب على بعد 165 ألف كيلومتر من الأرض في الساعة 07:52 مساءً بتوقيت غرينتش.

أشار مركز الفلك الدولي في حسابه الرسمي على موقع تويتر إلى أن الكويكب كان يلمع بقدر 10 قبل ذلك، مما يعني أنه يمكن رؤيته بالتلسكوبات الصغيرة والمناظير. يظهر الكويكب كنقطة ثابتة في السماء بينما تتحرك النجوم من حوله على شكل خطوط بسبب حركته السريعة.

قام المركز ببث مباشر لمرور الكويكب "2023 DZ2" من سماء الإمارات. تم تنظيم البث المباشر من مرصد الختم الفلكي التابع للمركز في أبوظبي. يمكن متابعة البث المباشر لمرور الكويكب على مسافة قريبة من الأرض تبلغ 165 ألف كيلومتر عبر عدة روابط تم نشرها من الأرض.

أفاد مركز الفلك الدولي، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التدوين المصغر "تويتر"، بأن الكويكب الذي ظهر في السماء ليلة أمس كان مرئياً بوضوح باستخدام التلسكوبات الصغيرة والمناظير. ووفقًا للمركز، كان لمعان الكويكب من القدر 10، مما يعني أنه يمكن رؤيته بسهولة باستخدام التلسكوبات الصغيرة. عند النظر إلى الكويكب باستخدام التلسكوب، يظهر كنقطة ثابتة في السماء، في حين تتحرك النجوم حوله على شكل خطوط. ويعود سبب ذلك إلى حركة الكويكب بسرعة كبيرة.