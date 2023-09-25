انت الأن تتابع خبر اتفرج بالصوت والصورة .. القشطه ملكة جمال لبنان انجي خوري خطفت جمهور سما المصري بفيديو مع رجل أعمال سعودي في فندق مشهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنانة السورية إنجي خوري، محركات البحث «جوجل» بعد أنباء القبض عليها خلال الساعات الماضية بتهمتي «الدعارة وتعاطي المخدرات»

حظيت إنجي خوري، بشهرة واسعة على موقع السوشيال ميديا، بسبب نشرها صورا جريئة ومثيرة و«عارية» الأمر الذي تسبب في زيادة عدد متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام

عملت إنجي خوري مع الفنان اللبناني آدم، من خلال فيديو كليب غنائي، وهو العمل الذي تسبب في ترحيلها من لبنان بعد انتشار فيديوهات غير أخلاقية لها، بخلاف دخولها في مشادات كلامية غير لائقة مع الفنانة اللبنانية قمر التي اعترضت على عمل «إنجي» مع زوجها السابق «آدم» واتهمتها بأنها تغازله صراحة، ليدخل الجميع في تبادل الاتهامات