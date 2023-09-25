انت الان تتابع خبر سنشهد زلازل طاحنة وهطول أحجار نارية من السماء .. العراف ميشال حايك يصعق الجميع بتوقعات دامية و يبشر بـ نهاية العالم بصورة مؤلمه وكارثية للغاية.؟والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ميشال حايك هو عالم فلك لبناني مشهور. يعتبر من أبرز الخبراء في مجال علم الفلك وتوقعات الزلازل. وُلد في لبنان ودرس الفلك في الجامعة. حاز على شهادة الدكتوراه في الفلك وعمل في عدة مراصد فلكية حول العالم قبل أن يستقر في لبنان ويبدأ مسيرته المهنية.

يعتبر الفلكي اللبناني ميشال حايك من أبرز الشخصيات في مجال التنبؤات الفلكية، وقد أثار الكثير من الجدل واللغط حول توقعاته السنوية التي يطلقها في شهر ديسمبر من كل عام، استعدادًا لبداية العام الجديد.

تعود تاريخ ميشال حايك في مجال التنبؤات إلى عام 1985. وقد أطلق عليه البعض لقب "نوستراداموس العرب"، نسبةً إلى العالم الشهير الذي تنبأ بأحداث مستقبلية بشكل دقيق.